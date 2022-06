MAJKO, OSTAVILA SI ME U LAZAREVIĆEVOJ 9 Italijanka nije jedina! Maja majku našla posle 37 godina, Nađa je još traži TAJNA CEDULJE

BEOGRAD - Slučaj Italijanke Lorijane Saso koja je biološku majku Leposavu pronašla u Perlezu, u Srbiji, priča je koja se čita u dahu i podseća na zaplete iz holivudskih filmova.

Zahvaljujući hepiendu, razgalila je srca čitalaca Kurira širom Srbije i skoro da nema majke koja nije zaplakala na njene redove.

Posle decenija napisa ne samo o ostavljenim nego i otetim bebama, sudbina Italijanke koja je saznala da je u stvari Srpkinja dala je nadu mnogim našim majkama da će im se odnekud pojaviti i javiti njihova izgubljena i nikad preboljena deca.

Kurir je pre nekoliko godina pokrenuo i akciju pod sledećim nazivom "Kurirova akcija: Majko, javi mi se, cela Srbija te traži!" koja je imala ogroman odziv a u okviru koje su se javljale nekad ostavljene bebe i potrazi za biološkom majkom.

Tada je veliku pažnju izazvala žena po imenu Maja K. koja je zahvaljujući Kuriru svoju pravu majku zagrlila posle čitavih 37 godina...

Presrećna sam, ali sam u šoku... Štipam se da proverim da slučajno ne sanjam da sam napokon pronašla majku! Sve dok je ne vidim, ne dodirnem, neću verovati da je stvarno. Ipak, osećam i strah, jer bi me mnogo povredilo kad bi me ponovo odbacila!

Ovako je za Kurir pre više od 6 godina, jedva suzdržavajući suze, počela svoju priču Maja K. iz Beograda, koja je napokon posle 37 godina potrage, sumnje i nadanja, upravo zahvaljujući Kuriru, pronašla svoju majku, s kojom će se prvi put susrela početkom aprila 2016!

Maja je tada, tri dana pre susreta, na Fejsbuku objavila da želi da pronađe svoju biološku majku, koja ju je pre tri decenije ostavila na pragu jedne zgrade na Slaviji, uz poruku da je maloletna i da nema mogućnosti da je izdržava.

Njen status digao je celu Srbiju na noge, a onda je dobila neverovatan poziv.

- Moja tetka, sestra moje biološke majke, kupila je Kurir i videla priču o meni. Njen sin je kontaktirao sa mnom na Fejsbuku i napisao da mu se hitno javim. Prvo sam razgovarala s njim, jer tetka od suza i uzbuđenja nije mogla da dođe do reči - priča ona.

Od tetke je saznala da je njena majka zaista bila maloletna kad ju je rodila i da je zbog roditelja morala da je napusti.

- Saznala sam da sam rođena u Nišu, s mamine strane imam dva brata i sestru i oni znaju za mene. Od oca, koji je preminuo pre tri godine, imam dva brata, koji ne znaju da postojim. Majka već više od 15 godina živi u Parizu, ali zvezde su se poklopile i trenutno je u Beogradu - uzbuđeno je tada rekla Maja.

Prvi telefonski poziv svojoj biološkoj majci zamišljala je, sanjala i uvežbavala u glavi od ranog detinjstva. Ipak, kad je trebalo da pozove taj broj, nije znala šta da kaže.

- Pre nego što sam joj se predstavila, pitala sam je da li joj nešto znači ime Marijana Stojiljković. Usledila je pauza od nekoliko sekundi i onda je rekla: „Naravno, znam o čemu pričate. Ko ste vi?“ Rekla sam joj da sam ja ta Marijana Stojiljković, njena ćerka.

Ponovo je od šoka ćutala nekoliko trenutaka i onda je rekla da će me zvati sutradan da se vidimo. Nismo uspele da pričamo o detaljima, jer je bila u gostima i nije mogla da razgovara - prepričala je tada Maja i dodala:

- Nisam znala kako da počnem rečenicu, zbunila sam se! Otkad znam da sam usvojena, maštam o tom trenutku i uvek kad sam razmišljala kako će to izgledati, mislila sam da ću zaplakati. Sad mi manjkaju te suze i ne mogu da verujem da je sve istina.

Na kraju razgovora rekla sam joj: „Nemojte opet da me zaboravite“, na šta je ona odgovorila: „Ne, ne sekirajte se, to se sigurno neće desiti.“ To me teši na neki način. Očekujem njen poziv i susret s njom.Ipak, Kovačevićeva kaže da neće da prenagljuje s emocijama dok ne uradi DNK analizu. Pronašla je mamu i na Fejsu, kaže „baš liče“. Maja, koja je danas i sama majka, kaže da je biološkoj majci davno oprostila.

Persirala majci

Ne ljutim se na nju, razumem je pošto sam i sama majka. Rekla sam joj da ne tražim ništa od nje, pogotovo ne materijalno, samo želim da je upoznam da znam ko je ona i ko sam ja. Toliko pitanja imam za nju, ali nema osobe koja bi mene naterala da ostavim bebu. Kad sam rodila prvo dete, pala sam u postporođajnu depresiju, samo sam se pitala kako je mogla da me ostavi tako malu, kako je mogla tako nešto da uradi!

Pitaću je, ne verujem da ona ima dozu kajanja, ali neću da je osuđujem, od mene ima svu podršku i pomoć, ali mora da razume da ne mogu da imam s njom odnos majka-ćerka, jer imam svoju majku koja me odgajila. Možemo da budemo, pa prijateljice - objasnila je Maja pre šest godina.

Iako je jaka žena, ipak je strepela od susreta.

- Ne znam šta ću joj prvo reći i kad je trebalo da je zovem, nisam znala kako, obratila sam joj se sa „vi“, pa sad razmišljam da li je to greška. Pitam se da li da je zagrlim ili da joj pružim ruku... Zagrlila bih je, ali ne bih volela da me ona na neki način odgurne, bojim se ponovnog odbacivanja. Ne znam da li smem naglas da izgovorim „volim te“, u dubini duše gajim pozitivna osećanja prema njoj, a s druge strane, tu su ljutnja i bes, pitanja zašto i kako je to mogla da uradi - pita se Maja i dodaje da se moli bogu da sve prođe pozitivno.

- Sa šest godina su mi rekli da sam usvojena kako to ne bih saznala od rođaka. Otac je svojevremeno hteo da razgovara sa mnom na tu temu, tada mi je napomenuo da sam poreklom iz Jagodine, rekla sam da ne želim ništa o tome da znam. Majka je, verovatno iz straha da me ne izgubi, negirala da zna bilo šta. Tata je bio funkcioner, sarađivao je s vojskom i policijom i, eto, otkud vojnik koji me je pronašao u priči, a tu je i policajac koji je živeo s njima u istoj zgradi. Dve godine me niko nije upisao u knjigu rođenih, nisu imali objašnjenje za to, tako da tu ima dosta nelogičnosti. Sad kad sam pronašla svoju biološku majku, nadam se da ću saznati istinu o svemu - kaže Maja.

Njeni su je naterali da me napusti - Majka je živela u Ćupriji, a 1978. je došla u Varvarin kod te njene sestre koja je i kontaktirala sa mnom. Tu je upoznala mog oca, koji je inače iz Jagodine i tu su napravili mene. Njeni su bili protiv toga i praktično su je naterali da me napusti. Koliko sam shvatila, neko od rodbine je kasnije zvao Zvečansku i pokušao da dobije informacije o meni, međutim, to je bilo bezuspešno - ispričala je Maja pre 6 godina za Kurir.

Veliku pažnju javnosti pre 6 godina izavala je i priča Beograđanke Nađe, koja je tada imala 33 godine i samo jednu želju - da pronađe majku koja ju je rodila.

Kao beba ostavljena je u hodniku jedne zgrade na Vračaru...

Nađa je tada ispričala da je ostavljena kao beba u stambenoj zgradi u Ulici Lazarevićeva 9, opština Vračar. Prema jednoj verziji, imala je samo 10 dana, a prema drugoj dva meseca.

Godinama je pokušavala da dođe do istine - kako je dospela u tu zgradu, ko ju je doveo i ostavio, da li je prisilno ostavljena, da li je morala biti ostavljena, da li je neko na neki način prikrio otuđenje bebe majci...

Nađa je tada rekla da su je prema vlastitim saznanjima ostavile i tu donele dve žene, jedna od 20-ak godina i druga od oko 40-ak godina.

- Želim da upoznam osobu koja me je rodila. Ništa specijalno ne tražim od nje, neću da je štetim. Samo želim da znam ko me je rodio. Nekako se nadam da će me prepoznati ili barem neko iz njene porodice, jer sada ima priliku da me upozna. Zaista joj ništa ne zameram, ali smatram da je život težak i da treba imati razumevanja za životne teškoće - objasnila je pre 6 godina Beograđanka Nađa.

