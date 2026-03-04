Slušaj vest

Povratak naših državljana iz ratom zahvaćenih područja na Bliskom istoku organizovala je Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova.

Na letu je bilo i državljana BiH, Severne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore.

Specijalnim letom, koji je danas iz Beograda krenuo juče oko 17 časova, stigao je u Šarm el Šeik oko 21 čas po lokalnom vremenu, odnosno oko 20 časova po srpskom, vratio se sa 67 državljana Srbije evakuisanih iz Izraela, među kojima su i mala deca.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović kaže da na stranu činjenica da je to humanitarno pitanje ali i poruka koju Republika Srbija želi da uputi da želimo najbolje i najbliže odnose ispunjene solidarnošću sa nama susednim državama, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom.

"I uveravam vas da svi državni organi, od predsednika i Vlade Republike Srbije do Ministarstva spoljnih poslova i svih naših diplomatsko konzularnih predstavništava u ratom pogođenim područjima danonoćno rade na tome da sačuvamo što više života naših građana, ali i da pokušamo da umanjimo efekte koji bi bili štetni po interese države Srbije. To naravno i nije lako u ovim okolnostima", rekao je Jović.

Putnik Siniša Nikolić rekao je da je Vlada Srbije reagovala maksimalno brzo i za dvadesetčetiri sata obezbedila da svi mogu da se evakuišu iz Izraela i bezbedno stignu do Beograda. Zahvalio je i predsedniku Vučiću i ambasadi Srbije u Izraelu.

"Mi smo krenuli iz Aždada, situacija je bila, pa ne ne mogu da kažem da nije bilo kritično, bilo je, u toj situaciji svašta ti prođe kroz glavu. Pošto sam 1991. godište podsetilo me na 99. godinu. Mogu samo da kažem da se zahvalim našoj ambasadi i predsedniku što nam je omogućilo da se što pre vratimo, u što kraćem roku, u Srbiju", rekao je putnik Dušan Stepanović.

Prvi avion iz Dubaija sa srpskim državljanima sleteo u Beograd juče ujutru. Avion "Flaj Dubaija" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa srpskim državljanima sleteo je na aerodrom u Beogradu. Taj avion uživo je pratilo 40.000 ljudi putem sajta koji u realnom vremenu prikazuje kretanje aviona širom sveta.