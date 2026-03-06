Može li se podići penzija preminule osobe? Detaljan vodič za naslednike: Evo koji dokumenti su vam potrebni za isplatu!
Mnogi naslednici nisu sigurni kada i kako mogu da podignu neisplaćenu penziju preminulog člana porodice. Iako očekivanje novca često izaziva stres, važno je znati da zakon ne predviđa rok za isplatu penzije po smrti korisnika.
Ona se može realizovati tek po završetku ostavinskog postupka i dostavljanju svih potrebnih dokumenata Fondu PIO.
Prema propisima, ne postoji zakonski rok za isplatu neisplaćenog iznosa penzije po smrti korisnika.
Kako se realizuje isplata
Pošto se završi ostavinski postupak, potrebno je dostaviti sledeće dokumente u filijalu Fonda PIO koja je isplaćivala penziju:
- Ostavinsko rešenje
- Kopiju lične karte osobe kojoj/kojima će biti isplaćene dospele, neisplaćene penzije
- Podatke o računu ili računima za uplatu
- U rešenju o nasleđivanju mora biti precizno navedeno ko su naslednici i tačan iznos neisplaćenih penzija. Ako postoji više naslednika, iznos za svakog od njih mora biti jasno definisan.
Kako proveriti iznos neisplaćene penzije
Naslednici mogu da dobiju potvrdu o iznosu neisplaćene penzije u filijali Fonda PIO. Za to je potrebna lična karta i izvod iz matične knjige umrlih. Ukoliko se zahtev šalje poštom, potvrda će biti dostavljena na adresu navedenu u zahtevu.
Iako ne postoji vremenski rok za isplatu, Fond PIO uplaćuje novac tek po dostavljanju svih potrebnih dokumenata po okončanja ostavinskog postupka. Preporučuje se da naslednici što pre prikupe sve papire kako bi isplata bila realizovana bez odlaganja.
(Kurir.rs/Kamatica)