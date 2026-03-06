Slušaj vest

Mnogi naslednici nisu sigurni kada i kako mogu da podignu neisplaćenu penziju preminulog člana porodice. Iako očekivanje novca često izaziva stres, važno je znati da zakon ne predviđa rok za isplatu penzije po smrti korisnika.

Ona se može realizovati tek po završetku ostavinskog postupka i dostavljanju svih potrebnih dokumenata Fondu PIO.

Prema propisima, ne postoji zakonski rok za isplatu neisplaćenog iznosa penzije po smrti korisnika.

Kako se realizuje isplata

Dokumente treba dostaviti u filijalu Fonda PIO koja je isplaćivala penziju. Foto: Shutterstock

Pošto se završi ostavinski postupak, potrebno je dostaviti sledeće dokumente u filijalu Fonda PIO koja je isplaćivala penziju:

Ostavinsko rešenje

Kopiju lične karte osobe kojoj/kojima će biti isplaćene dospele, neisplaćene penzije

Podatke o računu ili računima za uplatu

U rešenju o nasleđivanju mora biti precizno navedeno ko su naslednici i tačan iznos neisplaćenih penzija. Ako postoji više naslednika, iznos za svakog od njih mora biti jasno definisan. Kako proveriti iznos neisplaćene penzije

Naslednici mogu da dobiju potvrdu o iznosu neisplaćene penzije u filijali Fonda PIO. Za to je potrebna lična karta i izvod iz matične knjige umrlih. Ukoliko se zahtev šalje poštom, potvrda će biti dostavljena na adresu navedenu u zahtevu.