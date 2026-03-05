Slušaj vest

Sportski portal MaxBet Sport u saradnji sa FK Crvena zvezda obeležiće Međunarodni dan žena i 81. rođendan crveno-belih nizom društveno odgovornih aktivnosti koje će biti realizovane od 7. do 9. marta na stadionu "Rajko Mitić".

Ideja ove zajedničke inicijative jeste da se dva važna datuma - praznik posvećen ženama i rođendan najtrofejnijeg srpskog fudbalskog kluba - obeleže u duhu zajedništva, pažnje i brige o zajednici, uz aktivnosti koje spajaju sport, humanost i podršku onima kojima je to najpotrebnije.

Poseban fokus ovogodišnje akcije biće na damama, njihovom zdravlju i njihovoj ulozi u navijačkoj i društvenoj zajednici.

Mobilni mamograf - briga o zdravlju na prvom mestu

Ilustracija Foto: Printscreen/Batut

Kao centralna društveno odgovorna aktivnost, od 7. do 9. marta, na parkingu stadiona "Rajko Mitić" biće postavljen mobilni mamograf koji će raditi svakog dana od 9 do 20 časova.

Organizovani skrining raka dojke sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Ova inicijativa ima za cilj da podstakne preventivne preglede i podigne svest o važnosti ranog otkrivanja bolesti, imajući u vidu da je redovna kontrola jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja.

Pregled je namenjen:

ženama starosti od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju

ženama starijim od 40 godina koje u porodici imaju blisku srodnicu obolelu od raka dojke

Zakazivanje pregleda vrši se 5. i 6. marta od 9 do 15 časova putem telefona:

060/7171523

060/7171969

Pregledi se zakazuju do popune termina.

Briga o zdravlju je najvažnija pobeda - zato organizatori pozivaju sve dame koje ispunjavaju uslove da iskoriste ovu priliku i obave preventivni pregled.

Humanitarna foto-akcija na dan utakmice

U nedelju, 8. marta, uoči utakmice protiv Napretka iz Kruševca (početak u 16 časova), ispred istočne i zapadne tribine stadiona biće postavljeni specijalni foto-ramovi namenjeni svim damama koje tog dana budu na stadionu.

Ova akcija ima i humanitarni karakter - za svaku fotografiju napravljenu u označenim ramovima, MaxBet Sport i FK Crvena zvezda doniraće po 200 dinara u humanitarne svrhe.

Na ovaj način, navijačice će svojim osmehom, prisustvom i navijačkom energijom direktno doprineti zajedničkoj akciji pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija, dok će stadion tog dana dobiti još jednu posebnu dimenziju - spoj sporta, dobre energije i solidarnosti.

Organizatori pozivaju sve navijače, a posebno dame, da 8. marta dođu na Marakanu, podrže crveno-bele i budu deo akcije koja nosi poseban humanitarni značaj.

Nagradna igra za zvezdašice - 24 vaučera od po 125 evra

Povodom Međunarodnog dana žena organizovana je i nagradna igra na društvenim mrežama u saradnji sa portalom MaxBet Sport. U okviru ove akcije čak 24 dame osvojiće vaučere u vrednosti od 125 evra za kupovinu u Red Star Shop-u.

Pravo učešća ostvaruje se praćenjem profila koji učestvuju u akciji i označavanjem osobe u komentaru, dok će izvlačenje dobitnica biti održano 9. marta u 12 časova. Na ovaj način organizatori žele dodatno da uključe navijačice u obeležavanje praznika i rođendana kluba, kroz aktivaciju koja povezuje sport, zajednicu i nagrađivanje vernih navijača.

Iznenađenje na poluvremenu

Tokom poluvremena utakmice 8. marta, MaxBet Sport i FK Crvena zvezda pripremili su i posebno iznenađenje za sve dame na stadionu, kao znak pažnje i zahvalnosti za podršku koju godinama pružaju klubu. Simboličnim gestom, organizatori žele da pokažu koliko su navijačice važan deo crveno-bele porodice i da njihova energija, podrška i vernost imaju posebno mesto u životu kluba.

Tim povodom, Savo Bakmaz, generalni direktor kompanije MaxBet, istakao je značaj ovakvih inicijativa:

"Sport ima jedinstvenu snagu da povezuje ljude i pokreće pozitivne promene u društvu. Zato nam je posebno zadovoljstvo što zajedno sa FK Crvena zvezda obeležavamo 8. mart i rođendan kluba kroz aktivnosti koje imaju snažan društveni i humanitarni karakter. Kroz akciju mobilnog mamografa želimo da skrenemo pažnju na važnost prevencije i brige o zdravlju, dok kroz druge aktivnosti želimo da damo dodatnu vrednost navijačkom iskustvu i zahvalimo se svim damama koje su važan deo naše sportske zajednice."