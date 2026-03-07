Slušaj vest

Mladi istraživači Srbije otvaraju novu sezonu međunarodnih volonterskih kampova i pružaju vam priliku da se uključite u neki od hiljadu kampova širom sveta!

Volonterski kampovi traju dve do tri nedelje i okupljaju međunarodne grupe volontera koje zajedno rade na projektima od značaja za lokalne zajednice. Aktivnosti obuhvataju zaštitu prirode, restauraciju kulturnog nasleđa, rad sa decom i mladima, kao i različite umetničke i društveno-korisne inicijative.

Foto: Shutterstock

Kampovi se organizuju širom Evrope, ali i u Aziji, Africi i Latinskoj Americi. Volonteri mogu da izaberu projekte u zemljama poput Francuske, Španije ili Italije, ali i na udaljenijim destinacijama kao što su Kenija ili Grenland. Istovremeno, tokom leta i Srbija postaje domaćin međunarodnim volonterima.

Volonterski kamp pruža priliku za drugačiji način putovanja gde umesto klasičnog obilaska turističkih atrakcija, učesnici postaju deo lokalne zajednice. Tokom boravka upoznaju nove kulture, rade u međunarodnim timovima, dele svakodnevni život sa lokalnim stanovništvom i doprinose projektima koji ostavljaju dugoročan trag u zajednici.

Sezona kampova traje od marta do kraja septembra, uz dodatne jesenje i zimske kampove. Za većinu kampova obezbeđeni su smeštaj i hrana, dok volonteri pokrivaju troškove puta i participacije. Postoje i programi u okviru kojih su troškovi u potpunosti pokriveni.

Tokom marta i aprila biće dostupno više od 1.000 projekata, a prijave su otvorene putem sajta Mladih istraživača Srbije. Više informacija i prijave dostupni su na sledećem linku:

https://mis.org.rs/medunarodni-volonterski-kampovi/

Za sve koji žele da istraže svet na drugačiji način, steknu međunarodno iskustvo i postanu deo globalne mreže solidarnosti - sezona je počela, Objavili su Mladi istraživači u saopštenju.