Avion kompanije "Flajdubai", na redovnom letu iz Dubaija, sleteo je jutros u Beograd, a u večernjim satima očekuje se još jedan let iste kompanije.

Prema podacima sa internet sajta beogradskog aerodroma, let je obavljen avionom Boing 737 MAX 8, kapaciteta od 162 do 200 putnika.

Večeras u 21:25 se očekuje još jedan redovan dolazak "Flajdubaija" u Beograd.

Jedan avion "Er Srbije" u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova (MSP) poleteo je jutros iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana.

Podsetomo, od napada na Iran i izbijanja krize na Bliskom istoku u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i "Er Srbije", do sada je bezbedno evakuisano 329 lica i to 67 evakuacionim letom iz Šarm el Šeika i 262 letom iz Dubaija, navodi se u saopštenju MSP.