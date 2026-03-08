Slušaj vest

Avion kompanije "Flajdubai", na redovnom letu iz Dubaija, sleteo je jutros u Beograd, a u večernjim satima očekuje se još jedan let iste kompanije.

Prema podacima sa internet sajta beogradskog aerodroma, let je obavljen avionom Boing 737 MAX 8, kapaciteta od 162 do 200 putnika.

Večeras u 21:25 se očekuje još jedan redovan dolazak "Flajdubaija" u Beograd.

Jedan avion "Er Srbije" u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova (MSP) poleteo je jutros iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana.

Ne propustiteDruštvo"Bilo je napeto, ali najvažnije da smo stigli kući": Evakuisani Srbi iz Dubajia, evo kad stižu naši ljudi iz pakla Izraela!
putnici Dubai aerodrom

Podsetomo, od napada na Iran i izbijanja krize na Bliskom istoku u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i "Er Srbije", do sada je bezbedno evakuisano 329 lica i to 67 evakuacionim letom iz Šarm el Šeika i 262 letom iz Dubaija, navodi se u saopštenju MSP.

Za sutra, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu.

Ne propustiteDruštvoPočinju letovi iz Tel Aviva, broj putnika ograničen, bira ih komisija: Hitno se oglasio srpski konzul u Izraelu
iran izrael sad rat
DruštvoSVI NAŠI VOJNICI SU BEZBEDNI! Napadnuta "plava linija" gde se nalazi 169 srpskih vojnika:"Nastavljamo da izvršavamo dodeljene zadatke"
Screenshot 2026-03-07 211636.png
DruštvoEvo šta će biti sa vašim aranžmanom ako putovanje postane rizično: Turističke agencije izdale hitno upozorenje zbog krize u Iranu
bliski istok rat i putovanja
DruštvoSLETEO JOŠ JEDAN AVION! DRŽAVLJANI SRBIJE O HAOSU U DUBAIJU: Posle udara na konzulat SAD kažu nam idite, vaš let ne postoji! Ali smo mi ostali! Srbi su borci
putnici Dubai aerodrom