Jedan od najprepoznatljivijih simbola Jugoslavije - čuveni crveni kiosk K67, koji je 1967. osmislio i dizajnirao slovenački arhitekta i industrijski dizajner Saša Mehtig, živi novi život u Ljubljani, na Dunajskoj cesti koja se svojevremeno zvala Titova ulica u vreme SFRJ.

Originalno zamišljen kao mali modularni kiosk za prodaju štampe i svakodnevnih sitnih potrepština, postao je najprepoznatljiviji YU dizajn svih vremena koji je našao svoje stalno mesto u postavci Muzeja moderne umetnosti u Njujorku.

crveni kiosk Foto: Facebook/Živeo Život - Međunarodna izložba lepog života od '50 do '90 godine

Za mnoge, K67 je više od kioska, to je mala ikona jugoslovenskog industrijskog dizajna.

Jedan takav, posle verne restauracije, našao je svoje mesto u centru Ljubljane ispred bivše zgrade slovenačkog Dela, nacionalne dnevne novine, gde sada služi kao baza tamošnje mikrokulture i projekata u vezi sa dizajnom.

Kiosk je preuzeo muzički i video producent Matija Jašarov, koji ga je transformisao u mesto gde publika može da vidi različite projekte.

Tokom ovog meseca marta u kiosku će biti prisutna prodajna izložba predmeta inspirisanih nostalgijom, uspomenama i nasleđem YU dizajna. Organizatori poručuju da ko svrati, može sa sobom da ponese i delić Jugoslavije, a ukoliko kiosk i fotografiše, čeka ga, kažu, i iznenađenje.

Međutim, u komentarima kojima su preovladavala sećanja na YU detinjstvo gde je crveni kiosk bio više nego upečatljiva uspomena, bilo je i pitanja otkud jugonostalgija kada je Slovenija početkom devedesetih bila isključivo za otcepljenje od zajedničke države i nezavisnost.

Jedna korisnica je u komentarima ovaj potez nazvala lažnim i licemernim, upravo zbog dešavanja posle kojih je ubrzo usledio strašan građanski rat 90-ih.