"Made in Yugoslavia" Jugonostalgija trese Slovence? Čuveni crveni kiosk osvanuo usred dežele, a onda krenula burna rasprava: "Zahtevali ste otcepljenje" (FOTO)
Jedan od najprepoznatljivijih simbola Jugoslavije - čuveni crveni kiosk K67, koji je 1967. osmislio i dizajnirao slovenački arhitekta i industrijski dizajner Saša Mehtig, živi novi život u Ljubljani, na Dunajskoj cesti koja se svojevremeno zvala Titova ulica u vreme SFRJ.
Originalno zamišljen kao mali modularni kiosk za prodaju štampe i svakodnevnih sitnih potrepština, postao je najprepoznatljiviji YU dizajn svih vremena koji je našao svoje stalno mesto u postavci Muzeja moderne umetnosti u Njujorku.
Za mnoge, K67 je više od kioska, to je mala ikona jugoslovenskog industrijskog dizajna.
Jedan takav, posle verne restauracije, našao je svoje mesto u centru Ljubljane ispred bivše zgrade slovenačkog Dela, nacionalne dnevne novine, gde sada služi kao baza tamošnje mikrokulture i projekata u vezi sa dizajnom.
Kiosk je preuzeo muzički i video producent Matija Jašarov, koji ga je transformisao u mesto gde publika može da vidi različite projekte.
Tokom ovog meseca marta u kiosku će biti prisutna prodajna izložba predmeta inspirisanih nostalgijom, uspomenama i nasleđem YU dizajna. Organizatori poručuju da ko svrati, može sa sobom da ponese i delić Jugoslavije, a ukoliko kiosk i fotografiše, čeka ga, kažu, i iznenađenje.
Međutim, u komentarima kojima su preovladavala sećanja na YU detinjstvo gde je crveni kiosk bio više nego upečatljiva uspomena, bilo je i pitanja otkud jugonostalgija kada je Slovenija početkom devedesetih bila isključivo za otcepljenje od zajedničke države i nezavisnost.
Jedna korisnica je u komentarima ovaj potez nazvala lažnim i licemernim, upravo zbog dešavanja posle kojih je ubrzo usledio strašan građanski rat 90-ih.
