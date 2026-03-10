Slušaj vest

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović kaže da je evakuacija iz ratne zone izuzetno složena operacija i da je do sada u Srbiju vraćeno oko 1.800 ljudi. Istakao je da se broj građana koji traže evakuaciju menja iz časa u čas i da Srbija sve svoje kapacitete stavlja u funkciju njihove bezbednosti.

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku otvorila je i pitanje bezbednosti državljana Srbije koji se nalaze u tom regionu. Ministarstvo spoljnih poslova formiralo je Krizni štab koji u kontinuitetu prati situaciju na terenu i koordiniše evakuaciju naših građana.

Do sada je organizovano više evakuacionih letova iz gradova na Bliskom istoku, a u Srbiju je već vraćeno oko 1.800 ljudi – polovina specijalnim letovima, a polovina komercijalnim linijama.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović kaže za RTS da je bezbednosna situacija u regionu veoma promenljiva i da se broj ljudi koji žele evakuaciju menja iz časa u čas.

Damjan Jović Foto: RTS Printscreen

"Situacija, kao i u svakom ratu, veoma je promenljiva. Ono što važi u ovom trenutku ne znači da će važiti već za nekoliko sati", ističe Jović.

Prema njegovim rečima, najveći broj državljana Srbije nalazio se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Tamo je od početka sukoba bilo više hiljada naših državljana, možda čak i blizu deset hiljada. U Kataru je oko 1.300 ljudi. Međutim, ne žele svi da se evakuišu", objašnjava Jović.

Navodi da se broj ljudi koji se prijavljuju za evakuaciju stalno menja, jer se neki građani prijave, a potom odustanu ako se situacija privremeno smiri.

"Na jučerašnji dan, pre poslednjeg evakuacionog leta, oko 1.500 ljudi se prijavilo za evakuaciju u UAE, dok je u drugim državama taj broj bio od nekoliko desetina do nekoliko stotina", navodi Jović.

Ističe da je u Bahreinu evakuacija već u potpunosti završena.

Oko 1.800 ljudi već stiglo u Srbiju

Prema podacima Ministarstva spoljnih poslova, oko 900 ljudi evakuisano je organizovanim letovima, dok je približno isti broj građana u Srbiju stigao komercijalnim linijama.

"Na svakom letu ima i dvojnih i stranih državljana, kao i supružnika naših građana. Teško je dati potpuno precizan broj, ali možemo reći da je oko 900 ljudi evakuisano specijalnim letovima, a još oko 900 komercijalnim linijama, pre svega kompanije Flaj Dubai“, kaže Jović.

Napominje da su komercijalni letovi bili ograničeni i da je diplomatska aktivnost bila važna da bi Beograd bio među prvim destinacijama kada se vazdušni prostor ponovo otvori.

"Dobri odnosi između UAE i Srbije doprinose tome da Beograd bude među prvim destinacijama kada se letovi nastave", dodaje Jović.

Složena operacija u ratnim uslovima

Organizacija evakuacije u ratnim uslovima podrazumeva složen lanac odlučivanja i koordinacije, ističe državni sekretar.

"Donošenje takvih odluka zahteva čitav lanac odlučivanja. Na osnovu informacija sa terena i procena političko rukovodstvo države donosi odluku o evakuaciji, pre svega predsednik Republike i Vlada Srbije", navodi Jović.

Posle te odluke, operaciju sprovodi Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom.

"Veliku ulogu ima i Er Srbija, bez koje ne bismo mogli da organizujemo evakuacione letove", ističe Jović.

Pre same evakuacije neophodni su diplomatski kontakti na najvišem nivou.

"Ministar spoljnih poslova razgovara sa ministrima spoljnih poslova svih država iz kojih se naši ljudi evakuišu, ali i preko kojih se vrši tranzit", kaže Jović.

Pomoć i stranim državljanima

Tokom evakuacije Srbija je pomogla i građanima drugih država.

"Evakuisali smo i veliki broj državljana drugih zemalja – od Austrije, Švajcarske i Italije do Ujedinjenog Kraljevstva, ali i zemalja regiona", kaže Jović.

Pomoć je pružena i državljanima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske i Slovenije.

Odluka o novim letovima iz dana u dan

Krizni štab Ministarstva spoljnih poslova svakodnevno procenjuje situaciju i odlučuje o novim evakuacionim letovima.

"Pravimo presek stanja, gledamo koliko je ljudi ostalo koji žele evakuaciju i donosimo najracionalniju odluku o tome odakle pokrenuti sledeću evakuaciju", objašnjava Jović.

Dodaje da Srbija ima kapacitete da reaguje i u slučaju da se sukob dodatno proširi.

"Srbija je sve svoje kapacitete stavila u funkciju bezbednosti i života svojih državljana koji su se našli u ratom pogođenim područjima", ističe Jović.

Najveća briga tokom ovakvih operacija, kaže, jeste da sve protekne bezbedno.

"Najveća bojazan je da nešto krene mimo plana, a najveće zadovoljstvo su osmesi ljudi kada ih bezbedno dovedete kući", zaključuje Jović.