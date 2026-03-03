Slušaj vest

Evakuaciju sprovode Ambasada Srbije u Izraelu, koja je u ponedeljak a mreži X obavestila državljane Srbije o evakuaciji, kao i Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa nadležnim organima Srbije.

Kako se navodi, državljani Srbije biće transportovani u Egipat, odakle će avionom koji je obezbedila Vlada Srbije biti vraćeni letom iz Egipta u Beograd.

"Ambasada je u stalnom kontaktu sa našim državljanima i nastavlja da prati situaciju na terenu", navodi se u saopštenju.

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je u ponedeljak da je noć u Izraelu protekla mirnije nego prethodne, ali da su juče ujutru obnovljeni napadi balističkim projektilima iz Irana, uglavnom ka centralnom i južnom delu zemlje.

"Noć je konačno prošla mnogo mirnije, sa čitavih nekih devet sati zatišja. Međutim, već od jutra su obnovljeni napadi balističkim projektilima iz Irana, ovog puta uglavnom ka centralnom i južnom delu zemlje", rekao je on.

Nikolić je naveo da se broj žrtava popeo na deset, nakon direktnih pogodaka lansiranih balističkih raketa koji su pogodili stambene objeke u kojima je bilo skloništa.

On je, nakon što je počeo napad Izraela na Iran, više puta pozvao državljane Srbije u Izraelu da prate uputstva Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kao i Ambasade Srbije u Tel Avivu.

Foto: Foto: Ministarstvo spoljnih poslova

Avion sa državljanima Srbije evakuisanim iz Dubaija sleteo u Beograd

Prvi avion sa 200 naših ljudi poleteo je sinoć sa aerodroma u Dubaiju i sleteo jutros u Beograd u 6.20 sati.

Aerodrom u Dubaiju je objavio da je prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, poleteo oko 23.30 prema srednjeevropskom vremenu.

Reč je o avionu "boing 737 Maks 8", avio-prevoznika "Flaj Dubai", kapaciteta 162 do 200 putnika.

Avio-kompanija iz Dubaija "Emirejts" saopštila je juče da započinje saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova.

"Prioritet imaju putnici sa ranijim rezervacijama, a one koji su ponovo raspoređeni na ove ograničene letove, 'Emirejts' će direktno kontaktirati", navodi se u saopštenju kompanije.

Avio-prevoznik je uputio apel putnicima da "ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu obavešteni".

Kompanija je dodala da svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljeg.