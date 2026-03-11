Slušaj vest

Mnogi roditelji se pitaju da li deca treba da poste i kada je pravi trenutak da se sa tim počne.

Teolog Aleksandar Đurđević poručio je da ne postoji striktno pravilo, ali da je najvažnije da se post uvodi postepeno i bez pritiska na dete.

- Ne postoji striktno pravilo kada deca treba da počnu da poste. Naići ćete na razne odgovore sveštenika i monaha. Jedni će spominjati sedmu, drugi, desetu, a treći čak četrnaestu godinu života za početak posta - naveo je Đurđević na Instagramu.

Objasnio je da deca ne poste i nemaju potrebe da poste kao odrasli hrišćani, iz prostog razloga što nemaju one grehe, strasti i navike potrebne za isceljenje, koje imaju svi odrasli ljudi.

- Ukoliko roditelji poste i u kući se priprema posna hrana, naravno da će i deca jesti ono što se priprema u kući, s tim što oni mogu da jedu mlečne proizvode, jaja, meso, razvijaju se. Naravno, opet poslednju reč treba da ima sveštenik, odnosno vaš duhovnik - rekao je teolog i dodao:

- Moram naglasiti da vi svoje dete poznajete bolje od duhovnika i vi ćete znati najbolje kada on može, a kada ne može da posti.

Poručio je da u ovim situacijama treba biti mudar i ne treba pribegavati krajnosti.

- Deci ne treba nametati post, pogotovo ne onaj strogi post u ranom detinjstvu, jer to može da stvori odbojnost prema crkvi, veri i svemu onome što nam crkva pruža, a to ne želimo, to može da bude samo kontraefektivno. E sad, s druge strane, ako roditelji u mladosti ne naviknu svoje dete da bar malo posti, odnosno da bar malo sebe ograničavaju nekim stvarima, onda može da bude poteškoća kada odrastu, odnosno da ne prihvate post. I da jednostavno takav način života njima bude stran - naveo je Đurđević.

Istakao je da decu treba navikavati postepeno kako im, kada stasaju, post ne bi bio bauk.

- Što se tiče vas, roditelja, ne treba da stavljate na sebe veći teret i da postite duplo teže zato što vaše dete ne posti - zaključio je.

