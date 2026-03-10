Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i ambasadorka Grčke u Srbiji Marija Levandi razgovarali su danas o prosvetnoj saradnji dveju zemalja.

Ministar Stanković istakao je opredeljenje Ministarstva prosvete da se saradnja u oblasti obrazovanja između Republike Srbije i Republike Grčke dodatno razvije i unapredi.

- Želim da naglasim uspešnu saradnju između Srbije i Grčke u oblasti obrazovanja, koja je zasnovana na međusobnom poverenju i zajedničkim vrednostima. Uvideli smo da postoje mogućnosti da tu saradnju dodatno unapredimo i dogovorili smo da se u narednom periodu održi zajednički skup posvećen unapređivanju međuuniverzitetske saradnje između visokoškolskih ustanova Srbije i Grčke - rekao je ministar Stanković.

Ne propustiteDruštvoOvako bi izgledao finski model školstva u Srbiji: Ukidanje male mature, veliki odmor 30 minuta, minimalan broj testova i domaćih zadataka
shutterstock_1767333977 copy.jpg

On je istakao da je Grčka jedna od 22 zemlje u kojoj se po posebnom programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu ostvaruje obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku i da tu nastavu pohađa oko 300 učenika, dodajući da se u Filološkoj gimnaziji u Beogradu i u Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima, izučavaju klasični jezici, u okviru kojih je i starogrčki.

Ministar Stanković je iskazao i zahvalnost Grčkoj zbog učešća na izložbi EXPO 2027.

Ne propustiteDruštvoŠta podrazumeva kazahstanski model koji je predložio predsednik Vučić? Ovo su 3 stuba obrazovne revolucije
Tim Srbije koji će učestvovati na prestižnom takmičenju EuroSkills u Danskoj
DruštvoMINISTAR STANKOVIĆ: O skraćivanju časova neće se lomiti preko kolena! Mobilni telefoni nisu igračka u školi
Dejan Vuk Stanković
Politika"IZLIVI MRŽNJE PREMA PREDSEDNIKU VUČIĆU SU ZASTRAŠUJUĆI" Ministar Stanković: Ovo se mora tumačiti kao poziv na ubistvo, procesuirati i sankcionisati
Dejan Vuk Stanković

"SISTEM SPIRI JE OD KLJUČNE VAŽNOSTI, REKTOR ĐOKIĆ BI TREBALO DA TO PRIHVATI!" Dejan Vuk Stanković na Kurir televiziji o prednostima novog sistema finansiranja  Izvor: Kurir televizija