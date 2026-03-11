Slušaj vest

Od 1. septembra 2026/2027. školske godine u osnovnim školama Srbije na snagu stupaju novi pravilnici o planu nastave i učenja, potvrdilo je nedavno Ministarstvo prosvete.

Sudeći prema rečima portparola Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Mirjane Gašić velike izmene u njima očekuju srpske osnovce.

Nagovestila je kako nove pravilnike rada uskoro mogu da očekuju i gimnazijalci.

- Pravilnici su više puta vraćani i menjani. Radilo se na doradi svih pojedinosti i kao takvi su usvojeni. Čim su stručna društva dala odobrenje za planove i programe, sindikati nemaju zašto da ulažu prigovor. Mi smatramo da su naše najbolje kolege te koje nas predstavljaju u stručnim društvima - kazala je Gašićeva za Telegraf i istakla koje izmene su predviđene u novim pravilnicima.

- Vidim da je akcenat na međupredmetnom povezivanju, koje je inače u poslednje vreme trend u obrazovanju, odnosno, da se predmeti ne uče izdvojeno, svaki za sebe, već da se negde povezuju njihovi sadržaji, što bi svakako trebalo u nastavnom procesu da dovede do kvalitetnijeg usvajanja gradiva. Zatim, akcenat se stavlja na obeležavanje nedelje sećanja koja sada dobija poseban jedan značaj, posebno mesto. Obavezujuće je u smislu da te nedelje, kada se obeležava nedelja sećanja na tragične događaje u Ribnikaru i Duboni, da se nastavi pristupa na drugačiji način - dodaje ona.

Posebno obeležavanja nedelje sećanja podrazumeva, priča nam dalje Gašićeva, da tih dana ne bi trebalo da bude pismenih vežbi, ispitivanja, niti standardnog trajanja časova od po 45 minuta.

- Potrebno je tokom nedelje sećanja sa decom razgovarati kroz brojne druge, možda i projektne aktivnosti, jer se insistira na projektnoj nastavi, prosto raditi na toleranciji, na smanjenju svih oblika nasilja, na borbi protiv nasilja, na podsećanju na najtragičnije događaje, na debatama o tome kako bismo ih mogli preduprediti, sprečiti u budućnosti. To mogu biti neke humanitarne aktivnosti, sve što škola osmisli da školi, dakle, odgovara, da je negde svrsishodno i da će uroditi plodom kod njihovih đaka. Sve je to vrlo poželjno tokom nedelje sećanja obrađivati umesto standardnih ocenjivanja i standardnih testova, insistiranja samo na pukom znanju - istakla je ona.

Takođe, još nešto što je uvedeno kao jedna izmena unutar novih pravilnika jeste uvođenje više slobode za nastavnike i za učitelje u smislu kombinovanja po rasporedu časova svih slobodnih nastavnih aktivnosti i redovne nastave.

- To može podrazumevati da se uvodi blokovska nastava, poput toga da učenici ne moraju imati u šestom razredu osnovne škole četiri puta nedeljno srpski. To se može, recimo, prebaciti na tri puta, pri čemu bi jedan čas bio blok, da bi se drugog dana dobila preraspodela. Dakle, hoću da vam kažem, to su neke tehničke stvari koje će tek kada budu zaživele u nastavi omogućiti kroz pravilnu izradu rasporeda časova da se to negde konkretno oseti i vidi - rekla je ona.

Dodaje da se u pravilnicima, po svemu sudeći, sada osnovnim školama širom Srbije daju velike slobode i da je pristup pravilnicima individualna stvar.

- Škole na osnovu pravilnika imaju velike slobode. Biraju slobodne nastavne aktivnosti koje će ponuditi đacima. Te slobodne nastavne aktivnosti podrazumevaju da učenik može da odabere maksimalno do dve, jednu ili dve. Zašto to tako? Baš zbog toga da bi se sprečilo nagomilavanje časova koji sada iznose u osnovnoj školi od 20 do 30 maksimalno (20 u prvom razredu, 30 maksimalno u osmom na nedeljnom nivou, dakle maksimalno). To je jedna sloboda. Druga sloboda koju će imati škole jeste da samostalno regulišu nadoknadu izgubljenih časova po pitanju, recimo, ekskurzije ili obeležavanja dana škole, ili drugih individualnih razloga zbog kojih je škola morala da promeni raspored ili način izvođenja, ili uopšte da li će taj nastavni dan biti radni ili nastavni ili nenastavni. Dakle, škole će tu imati više slobode - objasnila je Gašićeva.

Naša sagovornica govorila je i kada se sama primena novih pravnilnika očekuje, kao i da li će se odnositi samo na osnovne škole u Srbiji ili i na srednje škole.

- U najvećoj meri je došlo do izmena planova u osnovnim školama, neznatno su izmenjena neka dva zanimanja u srednjim stručnim školama, to su sitne promene kod nastavnih planova i programa. Ovo bi trebalo da zaživi od 1. septembra 2026. godine, dakle u školskoj 2026/27. A pritom su trenutno u toku izmene i nastavnih planova i programa koji će se odnositi na gimnazije i na srednje stručne škole, najpre na gimnazijske programe. Oni su nama upućivani u proteklo vreme više puta na doradu, na objašnjavanje, na preciziranje izvesnih segmenta - zaključila je.