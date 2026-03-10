Slušaj vest

Unuka Slobodana Miloševića, Marija Milošević, dospela je u fokus javnosti nakon svoje izjave o porodici i životu u Rusiji.

Marija Milošević (20), unuka bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, došla je u Srbiju povodom dve decenije od smrti dede Slobodana u Hagu.

Njena priča otvorila je i pitanje kako danas žive potomci nekadašnjeg predsednika Srbije i SRJ, čiji je deo porodice godinama van Srbije.

Deda sa majčine strane inaugurisao Vladimira Putina

Podsetimo, Marija Milošević je ćerka Marka Miloševića iz drugog braka sa Ruskinjom.

Unuka bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, Marija Milošević (20), otkrila je da je njen deda sa majčine strane inaugurisao Vladimira Putina kada je ovaj dolazio na čelo Rusije.

- Moja majka Irina je najpre završila slikarstvo, a onda je kasnije išla na pravni fakultet. Moj drugi deda, sa majčine strane Marat Baglaj je bio predsednik Ustavnog suda u Rusiji i on je inaugurisao Putina - otkrila je Marija za Informer TV.

Baglaj je 2000. godine vodio ceremoniju polaganja zakletve ruskog predsednika Vladimira Putina Foto: Kremlin.ru

Bivši predsednik Ustavnog suda Rusije Marat Baglaj preminuo je 10. januara 2024. godine. Imao je 92 godine, a vest o njegovoj smrti saopštila je pres-služba Ustavnog suda Ruske Federacije.

Jedan od najuglednijih ruskih stručnjaka za ustavno pravo

U saopštenju su naveli da je njegova smrt veliki gubitak za pravničku zajednicu i da je među kolegama bio poštovan kao vrhunski profesionalac, pouzdan saradnik i mudar učitelj.

Marat Baglaj rođen je 13. marta 1931. godine u Bakuu. Završio je Pravni fakultet u Rostovu na Donu, a potom i postdiplomske studije na Institutu za državu i pravo Akademije nauka SSSR.

Učestvovao je u radu Ustavne konferencije 1993. godine, a dve godine kasnije postao je sudija Ustavnog suda Rusije. Na funkciji predsednika tog suda bio je od 1997. do 2003. godine.

Baglaj je 2000. godine vodio ceremoniju polaganja zakletve ruskog predsednika Vladimira Putina.

Marat Baglaj važio je za jednog od najuglednijih ruskih stručnjaka za ustavno pravo i godinama je bio na čelu Ustavnog suda Rusije, institucije koja ima ključnu ulogu u tumačenju ruskog ustava.