Slušaj vest

Unuka bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, Marija Milošević (20), otkrila je da je njen deda sa majčine strane inaugurisao Vladimira Putina kada je ovaj dolazio na čelo Rusije.

Marija Milošević (20), unuka bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, došla je u Srbiju povodom dve decenije od smrti dede Slobodana u Hagu.

Marija Milošević je ćerka Marka Miloševića iz drugog braka sa Ruskinjom.

Marija je otkrila detalje iz svog života koji do sada nisu bili poznati.

Deda sa majčine strane inaugurisao Putina

- Moja majka Irina je najpre završila slikarstvo, a onda je kasnije išla na pravni fakultet. Moj drugi deda, sa majčine strane Marat Baglaj je bio predsednik Ustavnog suda u Rusiji i on je inaugurisao Putina - otkrila je Marija za Informer TV.

Marija Milošević Foto: Screenshot Informer TV

Na pitanje da li joj je tetka Marija idol, budući da nosi njeno ime, Marija je rekla da u porodici imaju dva Marka i dve Marije.

- Mislim da više ličim na tatu. A od moje mame nasledila sam talenat za umetnost. Svi su pravnici u toj porodici. Moj drugi deda bio je predsednik Ustavnog suda koji je inaugurisao Putina - kazala je Marija i dodala da se njen otac bavi građevinskim poslom, a majka je slikarka.

Ne propustite Politika OVO JE UNUKA SLOBODANA MILOŠEVIĆA KOJU NIKAD NISTE VIDELI: Došla je u Srbiju i evo šta kaže o svom dedi

Ona je ispričala i kako su joj se upoznali roditelji.

- On tada nije znao dovoljno dobro ruski. Ona ga je naučila - ispričala je Marija.

Decenijama živi u Rusiji

Poznato je da Marko Milošević već decenijama živi u Rusiji, čiji ima pasoš, aIi sve ostalo uglavnom je prekriveno velom tajne. Čak se do skoro nije znalo ni kako izgleda, sve dok se nije pojavio na otkrivanju spomenika svom ocu u Moskvi.

Foto: Profimedia

Ruski mediji pisali su ranije da je Milošević u vezi sa Irinom Baglaj, ćerkom bivšeg predsednika ruskog Ustavnog suda Marata Baglaja i da je jedno vreme bio suvlasnik kompanije "Polar doo" koja se bavi trgovinom sokovima, mineralnom vodom i drugim pićima. Pričalo se da i dalje voli luksuz i skupe automobile. Povezivali su ga čak i sa ruskom mafijom.

Ruski portal "Sagovornik" (sobesednik.ru) otkrio je ranije detalje o životu Marka Miloševića u Rusiji.

Kako je ovaj portal pisao, Marko Milošević je državljanin Ruske Federacije barem od 2014. godine, kada mu je izdat važeći ruski pasoš. I dalje voli automobil i motocikle. Ima dva motocikla: "harli-dejvidson" i "hondu CBR600F" i dva automobila “audi A4” i “Micubiši lancer”.

Prema njihovim saznanjima, sin Slobodana Miloševića je prvo živeo je u blizini stanice metroa “Prospekt Mira” što je po njima dokaz da je u vezi sa Irinom Baglaj. Naime, stan je u to vreme pripadao Irini koja poseduje nekretnine i u jednom elitnom vikend naselju, gde je Marko prijavljen.

Slobodan Milošević Foto: DUSAN VRANIC / AFP / Profimedia

Miloševićevu vezu sa Irinom potvrđuju i podaci o parkingu u prestonici: mobilnim telefonom platio je parking za “audi Q5” (krosover) koji je u vlasništvu Irine Baglaj, objavio je "Sagovornik".

Irina Baglaj, prema dostupnim informacijama, poseduje i 25 jutara zemlje na Rubljovki - u turističkom naselju Iljinskoje. Pored toga, ima i stan od 92 kvadrata u kući u Ulici Dolgarukovskaja u Moskvi. Jedno vreme Marko Milošević je bio suvlasnik Polar doo. On je od 2015. do kraja 2019. godine imao 50 odsto udela u ovoj kompaniji, pisali su mediji.

Kurir/ Informer