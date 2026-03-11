Slušaj vest

Priča baka Borke koja svakodnevno prodaje povrće iz svoje bašte na ulici u Obrenovcu kako bi sakupila novac za spomenik preminuloj ćerki, dirnula je celu Srbiju!

Njena priča, koju je podelila humanitarka Tamara Misirlić, dotakla je mnoge ljude.

Iza svakog pažljivo dobijenog dinara krije se želja koja je jača od godina i od bola - da Borka podigne spomenik svojoj preminuloj ćerki i ispuni obećanje koje je dala.

- Ne mogu da umrem dok joj ne podignem spomenik. Ne mogu da ostavim moju ćerku bez spomenika. Ja sam nju rodila, ona nosi moje prezime. Malo prodajem ovde, malo idem kod nekih ljudi da radim da zaradim - rekla je baka Borka Tamari.

Ljudi su uplaćivali novac, a onda se humanitarka nakon nekoliko dana obratila sa dobrim vestima.

- Sećate se baka Borke koja je prodavala na ulici da bi podigla ćerki spomenik? - Spomenik je rešen od strane bakine familije, a mi smo u ime bake Borke uplatili milion dinara za lečenje našeg druga Milana - rekla je Tamara.

Baka Borka je ispunila ono što je tri godine nosila na srcu.

- Mi smo u ime bake Borke odlučili da milion dinara uplatimo za lečenje našeg Milana, dečaka iz Banja Luke. Jedna majčina ljubav nije se završila na spomeniku, ona je pronašla put dalje. Pronašla je put do jednog deteta koje se danas bori za svoje zdravlje. Ljubav jedne majke, koja je toliko patila za svojim detetom, pomogla je nečijem detetu da nastavi da živi. Baka Borka je zahvalna i spokojna - dodala je humanitarka.