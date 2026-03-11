Slušaj vest

Priča baka Borke koja svakodnevno prodaje povrće iz svoje bašte na ulici u Obrenovcu kako bi sakupila novac za spomenik preminuloj ćerki, dirnula je celu Srbiju!

Njena priča, koju je podelila humanitarka Tamara Misirlić, dotakla je mnoge ljude.

Iza svakog pažljivo dobijenog dinara krije se želja koja je jača od godina i od bola - da Borka podigne spomenik svojoj preminuloj ćerki i ispuni obećanje koje je dala.

- Ne mogu da umrem dok joj ne podignem spomenik. Ne mogu da ostavim moju ćerku bez spomenika. Ja sam nju rodila, ona nosi moje prezime. Malo prodajem ovde, malo idem kod nekih ljudi da radim da zaradim - rekla je baka Borka Tamari.

Ne propustiteDruštvo"Svaki dinar, sine, štedim, da podignem ćerki spomenik" Tamara prišla baki koja prodaje na ulici, a njene reči kidaju dušu: U ruci drži jedan papirić VIDEO
baka borka.jpg

Ljudi su uplaćivali novac, a onda se humanitarka nakon nekoliko dana obratila sa dobrim vestima.

- Sećate se baka Borke koja je prodavala na ulici da bi podigla ćerki spomenik? - Spomenik je rešen od strane bakine familije, a mi smo u ime bake Borke uplatili milion dinara za lečenje našeg druga Milana - rekla je Tamara.

Baka Borka je ispunila ono što je tri godine nosila na srcu.

- Mi smo u ime bake Borke odlučili da milion dinara uplatimo za lečenje našeg Milana, dečaka iz Banja Luke. Jedna majčina ljubav nije se završila na spomeniku, ona je pronašla put dalje. Pronašla je put do jednog deteta koje se danas bori za svoje zdravlje. Ljubav jedne majke, koja je toliko patila za svojim detetom, pomogla je nečijem detetu da nastavi da živi. Baka Borka je zahvalna i spokojna - dodala je humanitarka.

Ne propustiteDruštvoTO MALO LUKA IZ SVOJE BAŠTE, BAKA BORKA SVAKI DAN IZNESE DA PRODA Kaže, želi da pre nego što dođe "njen dan" obavi samo jedno, priča od koje suze teku same...
Screenshot 2026-03-10 071453.jpg
DruštvoStana je prodala jedinu kravu da komšijin sin Milan ode na studije: Selo ju je zvalo ludom, a posle 10 godina desilo se nešto neočekivano ispred njene straćare
shutterstock_7701616.jpg
DruštvoPuši od 12. godine, nije pazila na ishranu, a doživela 102: Baka Slavka ruši sve predrasude - evo u čemu je tajna (Foto)
Slavka Stefanović
Društvo"Samo da se kuća ne sruši, da ne ubije decu" Vapaj bake iz Lozovika: Šestoro unučadi živi bez struje, vode i kupatila
Humanitarna pomoć (1).jpg

Baka Dica sada može da živi sa dostojanstvom: Priča ove vredne i skromne starice rasplakala je Srbiju - Zbog humanih ljudi danas živi u uslovima kakve zaslužuje Izvor: Kurir televizija