Mlada Beograđanka doživela je u gradskom autobusu na liniji broj 95 veliku neprijatnost!

Devojka, po imenu Suzana, vidno uznemirena snimila je video nakon što ju je nepoznati muškarac dodirivao po zadnjici u autobusu.

- Ušla sam kod Ušća, on je ušao za mnom, jer se neka baba nabila da bi izašla na sledećoj stanici pored tolikog prostora u autobusu. I on je iskoristio priliku i počeo da me dira prstima po zadnjici - ispričala je ona uznemireno.

Upitala ga je zašto radi to.

- Rekao je: "Ništa, ništa, izvini". Molim vas devojke pazite se. N mogu da se smirim. Izašla sam kod Sava centra, on je ostao u autobusu, a ušao je kod Ušća. Bukvalno to se desilo za jednu stanicu. Još se pravi lud, a ne smem da ga udarim jer bojim se da mi ne vrati - rekla je.