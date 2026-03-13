Slušaj vest

Ministarstvo prosvete obezbedilo je da studenti sa fakulteta Megatrend univerziteta, kojima je oduzeta dozvola za rad, nastave završetak studija na fakultetima u sastavu Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu i Univerziteta Edukons u Sremskoj Kamenici.

- Visokoškolske ustanove koje su obezbeđenje za završetak studija u obavezi su da kontaktiraju studente, ali se i sami studenti sa - Fakulteta za poslovne studije, Fakulteta za kulturu i medije, Fakulteta za umetnost i dizajn, Pravnog fakulteta, mogu obratiti ustanovama za prelazak na Univerzitet Edukons, na telefon 021/489-3617, kao i za prelazak na Univerzitet Privredna akademija, na telefon 060/205-0567 - saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Imajući u vidu da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nema upisanih studenata u školskoj 2025/2026. godini na studijskim programima koje je realizovao Geoekonomski fakultet, kao i na studijskim programima pri Univerzitetu Megatrend, ne postoji potreba za

donošenjem rešenja za ove dve ustanove.

Foto: Zorana Jevtić

- Ministarstvo prosvete poziva lica kojima je prestao status studenta na navedenim ustanovama pre 2025/2026. godine, odnosno nisu obuhvaćena predmetnim rešenjima, a nisu završili studije, da se obrate Univerzitetu Megatrend za preuzimanje uverenja o položenim ispitima u narednih mesec dana, odnosno pre nego što ustanove budu obrisane iz registra visokoškolskih ustanova koje vodi nadležni privredni sud i time prestanu da postoje kao pravna lica, a arhivsku građu, dokumentaciju koja se trajno čuva, u skladu sa članom 19. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, preuzme nadležni javni arhiv - ističe se u saopštenju.

Takođe, Ministarstvo prosvete poziva i bivše studente Univerziteta Megatrend, koji su završili studije na ovom univerzitetu, a koji nisu preuzeli javnu ispravu – diplomu i dodatak diplome, da se u istom roku obrate Univerzitetu Megatrend.

Studenti u cilju preuzimanja diploma, odnosno uverenja o položenim ispitima mogu se u obratiti Univerzitetu Megatrend.

- U skladu sa Zakonom, pravo na izvođenje studijskih programa i izdavanje javnih isprava visokoškolska ustanova gubi danom oduzimanje dozvole za rad. Ministarstvo prosvete ukazuje da diplome Univerziteta Megatrend izdate u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju pre 26. novembra 2025. godine studentima koji su upisani na u tom trenutku odobrene, odnosno akreditovane studijske programe i završili studije na ovom univerzitetu i njegovim članicama u rokovima propisanim Zakonom, proizvode isto pravno dejstvo kao i javne isprave – diplome koje su izdale druge samostalne visokoškolske ustanove u Republici Srbiji, odnosno da oduzimanje dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi ne proizvodi pravno dejstvo na ranije izdate diplome u skladu sa zakonom na toj ustanovi - navodi se u saopštenju ministarstva.

Republička prosveta inspekcija izvršila je nadzor i nad zakonitošću rada Fakulteta civilnog vazduhoplovstva, koji ima važeću dozvolu za rad, a u sastavu je Univerziteta Megatrend, i naložila ovom fakultetu da izvrši odgovarajuću statusnu promenu menjajući pravnu formu u visoku školu (akademskih studija) ili uključivanja u sastav drugog univerziteta sa važećom dozvolom za rad.