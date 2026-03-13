Evo na kojim fakultetima studenti Megatrenda mogu da završe studije: Oglasilo se Ministarstvo prosvete sa svim detaljima nakon oduzimanja dozvole
Ministarstvo prosvete obezbedilo je da studenti sa fakulteta Megatrend univerziteta, kojima je oduzeta dozvola za rad, nastave završetak studija na fakultetima u sastavu Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu i Univerziteta Edukons u Sremskoj Kamenici.
- Visokoškolske ustanove koje su obezbeđenje za završetak studija u obavezi su da kontaktiraju studente, ali se i sami studenti sa - Fakulteta za poslovne studije, Fakulteta za kulturu i medije, Fakulteta za umetnost i dizajn, Pravnog fakulteta, mogu obratiti ustanovama za prelazak na Univerzitet Edukons, na telefon 021/489-3617, kao i za prelazak na Univerzitet Privredna akademija, na telefon 060/205-0567 - saopštilo je Ministarstvo prosvete.
Imajući u vidu da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nema upisanih studenata u školskoj 2025/2026. godini na studijskim programima koje je realizovao Geoekonomski fakultet, kao i na studijskim programima pri Univerzitetu Megatrend, ne postoji potreba za
donošenjem rešenja za ove dve ustanove.
- Ministarstvo prosvete poziva lica kojima je prestao status studenta na navedenim ustanovama pre 2025/2026. godine, odnosno nisu obuhvaćena predmetnim rešenjima, a nisu završili studije, da se obrate Univerzitetu Megatrend za preuzimanje uverenja o položenim ispitima u narednih mesec dana, odnosno pre nego što ustanove budu obrisane iz registra visokoškolskih ustanova koje vodi nadležni privredni sud i time prestanu da postoje kao pravna lica, a arhivsku građu, dokumentaciju koja se trajno čuva, u skladu sa članom 19. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, preuzme nadležni javni arhiv - ističe se u saopštenju.
Takođe, Ministarstvo prosvete poziva i bivše studente Univerziteta Megatrend, koji su završili studije na ovom univerzitetu, a koji nisu preuzeli javnu ispravu – diplomu i dodatak diplome, da se u istom roku obrate Univerzitetu Megatrend.
Studenti u cilju preuzimanja diploma, odnosno uverenja o položenim ispitima mogu se u obratiti Univerzitetu Megatrend.
- U skladu sa Zakonom, pravo na izvođenje studijskih programa i izdavanje javnih isprava visokoškolska ustanova gubi danom oduzimanje dozvole za rad. Ministarstvo prosvete ukazuje da diplome Univerziteta Megatrend izdate u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju pre 26. novembra 2025. godine studentima koji su upisani na u tom trenutku odobrene, odnosno akreditovane studijske programe i završili studije na ovom univerzitetu i njegovim članicama u rokovima propisanim Zakonom, proizvode isto pravno dejstvo kao i javne isprave – diplome koje su izdale druge samostalne visokoškolske ustanove u Republici Srbiji, odnosno da oduzimanje dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi ne proizvodi pravno dejstvo na ranije izdate diplome u skladu sa zakonom na toj ustanovi - navodi se u saopštenju ministarstva.
Republička prosveta inspekcija izvršila je nadzor i nad zakonitošću rada Fakulteta civilnog vazduhoplovstva, koji ima važeću dozvolu za rad, a u sastavu je Univerziteta Megatrend, i naložila ovom fakultetu da izvrši odgovarajuću statusnu promenu menjajući pravnu formu u visoku školu (akademskih studija) ili uključivanja u sastav drugog univerziteta sa važećom dozvolom za rad.