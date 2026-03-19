Slušaj vest

Jedna majka našla se u bolnoj dilemi između ljubavi prema ćerki i sopstvenih moralnih principa i povukla potez koji je iznenadio mnoge.

Ona priznaje da je bila rastrzana između podrške ćerki i osećaja da mora da reaguje.

- Moja ćerka je u vezi sa oženjenim čovekom koji ima dete. Nisam je tako vaspitala. Učila sam je da poštuje tuđe brakove i porodice, da nikada ne bude razlog nečijeg bola. A sada je baš to postala - napisala je ova majka na sajtu Ispovesti.

"Nisam mogla da ćutim"

Protiv svojih vrednosti, kako kaže, nije mogla.

- U očaju sam poslala poruku njegovoj ženi. Ne iz osvete, već jer sam smatrala da ima pravo da zna. Možda sam pogrešila. Možda sam prešla granicu. Ali nisam mogla da ćutim. Da li je majčina dužnost da ćuti i podržava, ili da kaže kada misli da je dete krenulo pogrešnim putem? - upitala je ona.

Njen potez izazvao je brojne reakcije.

Ljudski i pošteno

- Dobro ste postupili, ljudski i pošteno. Moji su često zbog brata radili i skrivali nemoralne stvari, nisu mu time nimalo pomogli, tako da verujem da će ovo izaći na dobro na kraju - navodi se u jednom od komentara.

Ipak, bilo je i onih koji su osudili potez ove majke.

- Strašno je to koliko su žene - majke isfrustrirane da su spremne sopstvenu ćerku da bace pod autobus da bi izigravale moralne gromade. Pa nije nikoga ubila pobogu! Ne moraš da je podržiš, ali nema šta ti sa se petljaš i obaveštavaš ženu. Tužno - napisala je jedna žena.