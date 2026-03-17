Ko ima pravo da koristi sredstva iz Alimentacionog fonda?

- Državljani Srbije - maloletna deca i punoletna na redovnom školovanju dok ne napune 26 godina i sa statusom izvršnog poverioca

- Status izvršnog poverioca dobija se kada sud donese rešenje o izvršenju i dostavi ga javnom izvršitelju



Koliko se čeka na isplatu novca?

- Ako se usaglase da se sredstva isplate iz Alimentacionog fonda, javni izvršitelj o tome obavesti upravljača fonda - Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

- Ministarstvo ima rok od 15 dana da donese rešenje o isplati i iz Fonda prebaci novac na račun



Kako prebaciti predmet kod izvršitelja?

- Na sudu predložiti da sprovođenje izvršenja ustupi javnom izvršitelju, nakon čega sud donosi odluku i dostavlja spise



Do kada traje isplata novca iz Alimentacionog fonda?

- Država uplaćuje alimentaciju sve dok dužnik ne počne da ispunjava obavezu ili stekne imovinu



Šta se dešava sa dužnikom?

- Država ima pravo na povraćaj novca

- Dugovanje prema državi ne zastareva i podrazumeva kamatu



Da li se podnosi zahtev?

- Nema zahteva niti posebne procedur, sve radi javni izvršitelj



Koliki je iznos privremenog izdržavanja iz Alimentacionog fonda?

- Iz Fonda se isplaćuje mesečni iznos predviđen presudom, ali ne može biti veći od minimalne sume izdržavanja koja se, u skladu sa Porodičnim zakonom, utvrđuje periodično