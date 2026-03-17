"Plače kao da je neko umro kad mu ode majka" Potresna priča samohranog oca Dragana: Ni dinara alimentacije nije dala, a onda je država uzela stvar u svoje ruke!
Plače kao da je neko umro kad mu ode majka. Nekad i sam plačem sa sinom, kaže za Kurir Dragan Lazarević (52), koji godinama sam podiže osmogodišnjeg sina, dok majka, kako tvrdi, nije platila ni dinara alimentacije. Velika pomoć su mu sredstva iz Alimentacionog fonda države.
Iako pojedini misle da je pomoć iz Alimentacionog fonda namenjena samo majkama, realnost je drugačija - oko 15 odsto zahteva podnose samohrani očevi, poput Dragana Lazarevića iz Obrenovca, što pokazuje da fond štiti svako dete, bez obzira na to koji roditelj o njemu brine.
Otac iz okoline Obrenovca ostao je sam sa sinom još dok je dečak bio u pelenama. Sa suprugom je, tvrdi, živeo u skladnom braku dve i po godine, kada su krenuli problemi.
Ostavila sina u pelenama
- Razišli smo se, on je ostao u pelenama, ona otišla. Jedno vreme nije dolazila uopšte, pa se vratila. Potom smo još godinu i po dana živeli zajedno, pa su ponovo počeli problemi. Radio sam, ona nije, bila je kod kuće sa decom. Imala je probleme sa detetom iz prvog braka, koje je jedno vreme živelo sa nama. Nismo uspeli da se uskladimo - priča Lazarević, pa nastavlja:
- Zvao sam je, nije se javljala, slao sam joj poruke i molio je da se vrati zbog sina. Bio sam sam sa njim, nisam imao nikakvu pomoć. Nigde nisam radio, skoro da ni za hleb nisam imao. Nisam ni mogao da radim, čuvao sam ga. Kada je krenuo u vrtić otvorio sam pečenjaru i eto nekako smo uspeli da preživimo.
Do sporazamnog razvoda je došlo 2023. Dogovorena je minimalna alimentacija od 10.000 dinara mesečno.
Nijednu alimentaciju majka nije uplatila
- Međutim, ona nijednu alimentaciju nije uplatila. Govorila je da nema para, iako radi kao trgovac. Bilo mi je teško kao muškarcu, kao držim do sebe, nisam se žalio. Ne kažem da je majkama lako, ali žena je žena u vezi sa mnogim stvarima. Sreća pa sve znam da skuvam. Ali, teško je - govori.
Dečak ide u drugi razred, povremeno viđa majku, često je zove na video-poziv.
- Majka viđa dete povremeno, što mu veoma teško pada, pati za njom. Kad ona odlazi, ne može da se savlada, kuka, posle ni sam ne mogu da ga smirim. Inače, kad je s njim staložena je, mirna - jada se.
Značajna pomoć države
Za Alimentacioni fond saznao je gledajući predsednika Aleksandra Vučića.
- Predsednik je na televiziji spomenuo i očeve koji su u manjem procentu i rekao da će država pokazati veću brigu prema samohranim očevima. Procedura je trajala nekoliko meseci i pre četiri meseca počeo sam da dobijam sredstva iz Alimentacionog fonda. Zahvalan sam državi, to mi mnogo znači - ističe Lazarević.
Podsećamo, Zakon o Alimentacionom fondu usvojen je 16. juna 2025. Prvi put u Srbiji uveden je sistem iz kog se samohranim roditeljima isplaćuje alimentacija u slučaju da bivši supružnik izbegava ovu zakonsku obavezu, a država potom preuzima naplatu od dužnika. Pravo na sredstva imaju deca do 18 godina, odnosno do 26 godina ako se redovno školuju. Postupak mogu pokrenuti roditelj sa kojim dete živi, zakonski staratelj ili centar za socijalni rad.
Prema podacima iz prošlog meseca, do sada je iz Alimentacionog fonda isplaćeno oko 20,8 miliona dinara za oko 400 zahteva,dok je isplatama obuhvaćeno više od 640 dece.
Ko ima pravo da koristi sredstva iz Alimentacionog fonda?
- Državljani Srbije - maloletna deca i punoletna na redovnom školovanju dok ne napune 26 godina i sa statusom izvršnog poverioca
- Status izvršnog poverioca dobija se kada sud donese rešenje o izvršenju i dostavi ga javnom izvršitelju
Koliko se čeka na isplatu novca?
- Ako se usaglase da se sredstva isplate iz Alimentacionog fonda, javni izvršitelj o tome obavesti upravljača fonda - Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju
- Ministarstvo ima rok od 15 dana da donese rešenje o isplati i iz Fonda prebaci novac na račun
Kako prebaciti predmet kod izvršitelja?
- Na sudu predložiti da sprovođenje izvršenja ustupi javnom izvršitelju, nakon čega sud donosi odluku i dostavlja spise
Do kada traje isplata novca iz Alimentacionog fonda?
- Država uplaćuje alimentaciju sve dok dužnik ne počne da ispunjava obavezu ili stekne imovinu
Šta se dešava sa dužnikom?
- Država ima pravo na povraćaj novca
- Dugovanje prema državi ne zastareva i podrazumeva kamatu
Da li se podnosi zahtev?
- Nema zahteva niti posebne procedur, sve radi javni izvršitelj
Koliki je iznos privremenog izdržavanja iz Alimentacionog fonda?
- Iz Fonda se isplaćuje mesečni iznos predviđen presudom, ali ne može biti veći od minimalne sume izdržavanja koja se, u skladu sa Porodičnim zakonom, utvrđuje periodično