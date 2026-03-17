Kada je bogati penzionisani lekar dr Robin Rasel - Džouns upoznao princezu Katarinu T. Karađorđević u londonskom Kraljevskom društvu za umetnost, smatrao je da ima dobar razlog da joj veruje, kao i njenoj poslovnoj partnerki.

Ipak, ovaj susret pretvorio se u noćnu moru za ovog doktora, a ime jugoslovenske princeze našlo se u centru nesvakidašnjeg skandala u Velikoj Britaniji.

Naime, princeza Katarina (66) nije samo rođaka britanskog kralja Čarlsa, već je i direktni potomak kraljice Viktorije preko oba roditelja.

Princeza Katarina (66) je rođaka britanskog kralja Čarlsa

Upravo zato je dr Rasel - Džouns bez mnogo razmišljanja prihvatio ponudu Šeron Rea, Katarinine prijateljice i poslovne partnerke, koja ga je pozvala da uloži 50.000 funti u jednu investicionu "šemu".

Rea (57) mu je garantovala da će, uz podršku Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i međunarodnih institucija, njegova investicija narasti na 4 miliona funti.

Novac potpuno nestao

Umesto toga, novac je, kako tvrdi, potpuno nestao, a poslovno carstvo Šeron Ree ispostavilo se kao prevara. Umesto poslovnog sedišta kompanije, na prijavljenoj adresi nalazi se opštinski stan u Svonsiju, na jugozapadu Velsa.

Dr Rasel - Džouns pokrenuo je građansku tužbu koju je prošle godine dobio. Međutim, pošto Rea živi od socijalne pomoći, ponudila je da novac vraća po 100 funti mesečno.

Penzionisani dermatolog i klimatski aktivista upoznao je Katarinu i Reu u Kraljevskom društvu za umetnost (RSA) u aprilu 2024. godine, gde su rekle da razmišljaju da se učlane u tu instituciju.

O princezi Katarini T. Karađorđević

Princeza Katarina potiče iz bivše jugoslovenske kraljevske porodice, ćerka je princa Tomislava i princeze Margarite od Badena.

Katarina i Viktorija de Silva Foto: MAX NASH / AFP / Profimedia

Njen deda, kralj Aleksandar I, ubijen je 1934. godine, a njegov naslednik - njen stric kralj Petar II - pobegao je pred nacistima u britanski egzil 1941. godine. Sa vlasti je svrgnut 1945. kada je vlast preuzeo Josip Broz Tito. Njena baka bila je starija sestra princa Filipa, a Katarina je rođena i odrasla u Londonu.

Katarina je ćerka princa Tomislava i princeze Margarite od Badena.

Godine 1987. udala se za advokata sera Dezmonda de Silvu, sa kojim je dobila ćerku Viktoriju. Razveli su se 2010. godine, a de Silva je navodno izjavio da je ona za njega bila "nedovoljno inteligentna".

Nakon razvoda princeza je izazvala kontroverze kada je, zajedno sa bivšim batlerom iz Bakingemske palate, počela da drži kurseve "kraljevskog" bontona i ponašanja - navodno na nezadovoljstvo kraljice Elizabete.

Šeron i Katarina tvrdile da će sagraditi 4 bolnice u Pakistanu

Njeno poslovno partnerstvo sa Šeron Reom traje najmanje pet godina. Princeza joj je pomogla da pokrene kompaniju New Way Networking International.

Njih dve su zajedno govorile na jednom događaju, tvrdeći da "pomažu novim i postojećim kompanijama širom sveta".

Rea je tvrdila da gradi četiri nove bolnice u Pakistanu, kao i da ima projekte u Americi i Keniji. Katarina je govorila da kompanija "unapređuje ljudska prava", dok je Rea tvrdila da će poslovanje biti "pozitivno za klimu".

Međutim, NWN International je ubrzo nestao. Ne postoji sajt kompanije niti bilo kakav dokaz da su bolnice izgrađene, iako je princeza i dalje na internetu registrovana kao direktorka.

Lekar ignorisao upozorenja banke

Kada ih je dr Rasel-Džouns upoznao, kako stoji u njegovoj tužbi, predstavile su se kao organizatorke međunarodne serije koncerata čiji je cilj prikupljanje novca za humanitarne projekte.

- Kada sam upoznao princezu Katarinu, rekao sam joj da želim da organizujem koncerte kako bih podigao svest o globalnom zagrevanju, a ona mi je rekla da upravo planira nešto slično. Počela je da govori o seriji koncerata pod nazivom "Tsunami of Sound" i rekla da su ona i Šeron Rea kontaktirale Warner Bros povodom snimanja. Šeron je čak napisala svoj broj na poleđini vizitkarte princeze - kazao je doktor za Dejli Mejl.

U maju 2024. Rea mu je predstavila, kako je rekla, "vremenski ograničen poslovni predlog". Plan je predviđao da dr Rasel-Džouns uloži 50.000 funti, a da za godinu dana dobije profit od 1.000 odsto kroz "međuvladin investicioni program".

Taj iznos bi zatim bio osmostruko uvećan kroz "poseban investicioni fond podržan od strane MMF-a".

Lekar je brzo prebacio novac, ignorišući upozorenja svoje banke da bi moglo da se radi o prevari. Međutim, kada ga je verenik ćerke Šeron Ree zamolio za 3.000 funti za operaciju mozga, počeo je da sumnja u celu priču i shvatio da je možda prevaren.

Tvrdi da je oštećen za više od 50.000 funti

Tada je poslao poruku princezi Katarini i pitao da li može da veruje Rei - ali odgovor nikada nije dobio. U avgustu iste godine Katarina je prisustvovala venčanju Reine ćerke u Svonsiju. Dr Rasel - Džouns je odbio poziv jer je već bio uveren da je prevaren.

Nakon toga pokrenuo je sudski postupak protiv Ree. Pošto se ona nije odazvala na sud, prošle godine mu je dosuđena odšteta od 55.742 funte, uključujući troškove i kamatu. Postupak i dalje traje jer je lekar odbio njenu ponudu da novac vraća po 100 funti mesečno.

- Nakon što sam uplatio novac i pitao princezu da li je Šeron ozbiljna, ona mi nikada nije odgovorila. Sada sam ostao bez 50.000 funti, a nema nikakvog znaka da ću ih dobiti nazad. A nikada nije održan nijedan koncert "Tsunami of Sound" - tvrdi ovaj doktor.

Šeron Rea je u izjavi rekla da vraća novac dr Rasel-Džounsu, ali je negirala da je počinila prevaru. Princeza Katarina, koja poseduje stan u londonskoj četvrti Erls Kort, nije odgovorila na upite Dejli Mejla za komentar.