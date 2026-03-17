U sledeća 24 časa, tačnije do sutra u podne, uz granicu sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom pašće 10 do 20, a do 5 litara po metru kvadratnom kiše očekuje se uz granicu sa Hrvatskom, najavljuje domaći meteorološki sajt Hailz Srbija, dok je zbog snega danas u dva regiona Srbije upaljen alarm.

"Istočnije od ovog područja će se ukupna količina kiše izraženo smanjivati i akumulacije će biti jedva merljive, a u istočnoj polovini Srbije će ona na najvećem delu teritorije u potpunosti izostati", objašnjava Hailz Srbija.

Stižu jaki udari vetra sutra

Problem bi mogao da stvara istočni vetar koji će jačati od večeras. Maksimalne udare od oko 54 km/h će preko Srbije dostizati u sredu pre podne, dok će Karpati istočne Srbije imati udare od 90 km/h.

Udare olujne jačine vetra potvrđuje i Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) koji umeren i jak istočni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine i to posebno u istočnoj Srbiji.

Novi udari košave Foto: Nemanja Nikolić

"Tokom dana umereno i potpuno oblačno, ujutru i pre podne na zapadu i jugu mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom", ističe RHMZ.

Najniža temperatura biće od 3 do 8, a najviša od 10 do 15 stepeni Celzijusa.

Vreme sutra u Beogradu

Prema vremenskoj prognozi RHMZ-a, u Beogradu se sutra očekuje umereno i potpuno oblačno i vetrovito vreme. Duvaće umeren i jak istočni vetar koji će uveče biti u slabljenju.

Idućih sedam dana očekuje se umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevnu temperaturu od 12 do 17 stepeni.

Upaljen žuti mete oalarm za sutra

Žuti meteo alarm upaljen je za sutra, 18. marta i to na području Pomoravlja i Istočne Srbije upravo zbog jakog vetra koji se najavljuje.

Meteoalarm za 18. mart Foto: RHMZ Printscreen

Pašće i do 50 cm snega

Kada je reč o snegu koji je najavljivan za večeras, prve "na udaru" snežnog pokrivača, prema Hailz Srbija, biće planine jugozapadne Srbije koje će dobiti 10-20 cm svežeg snega.

Kopaonik, takođe, može dobiti oko 10 cm svežeg snega, a maksimalna količina snega će biti na Prokletijama sa 30-50 cm svežeg snega.

Vreme narednih dana u Srbiji

"U ostalom delu Srbije je prekid sušnih uslova moguć tek krajem treće dekade marta", najavljuje Hailz Srbija.

Upaljen meteo alarm zbog snega

Za danas u dva regiona Srbije alarm je upaljen zbog snega - u Jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, a u sredu zbog jakog vetra u Pomoravlju i Istočnoj Srbiji.

"U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i više", potvrđuje i prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).