Nekadašnji odlazak u vojsku nije značio samo 12 meseci vežbi i obaveza - značio je i odsustvo od najbližih: porodice, prijatelja, žena, verenica. Uglavnom, onih koji su čekali i koji su morali da pokažu strpljenje, vernost i posvećenost, dok se voljena osoba ne bi vratila kući.

Danas, kada su svi navikli na instant stvari, ista situacija zvuči gotovo neverovatno. Upravo zato, dilema da li bi današnje devojke bile spremne da čekaju momka 12 meseci dok je on u vojsci postalo je nedavno glavno pitanje na mrežama.

Pitanje je pokrenulo pravu lavinu komentara na popularnoj platformi Reddit, kada je jedan korisnik iz Srbije postavio jednostavnu, ali provokativnu dilemu: "Da li bi današnje devojke čekale momke 12 meseci da dođu iz vojske?"

"Naravno da bih"

Odgovori su se brzo nizali, a mišljenja su, kao i uvek kada je reč o ljubavi, bila podeljena.

"Rekla bih mu: 'ako bi ti mene, onda bih i ja tebe'", napisala je jedna Srpkinja, dok je druga kratko poručila:

"Ja bih svog sadašnjeg momka čekala definitivno", dodala je još jedna korisnica.

Ipak, bilo je i onih koje su priznale da bi čekale, ali uz određenu dozu nesigurnosti.

"Skoro sam pročitala da su muževi ti..."

"Ne znam, ja bih svog čekala, ali sam skoro pročitala da su muževi ti koji će pre napustiti svoju ženu u slučaju da se razboli, ako se ne varam bilo je 3:1, i to mi svako malo padne na pamet", napisala je jedna.

Još jedan komentar ponudio je zanimljiv ugao gledanja na vreme i percepciju razdvojenosti:

"Danas 12 meseci traje barem duplo kraće... subjektivan osećaj."

"Ovo me podseti na moju pokojnu babu..."

S druge strane, pojedini korisnici podsetili su da ni ranije stvari nisu bile idealne, kako se danas često romantizuje.

"Ovo me podseti na moju pokojnu babu koja je, kada je ostarila, počela da meša ljude i moju mamu je često mešala sa svojom rođenom sestrom. Jednom prilikom mama joj je pomagala, a baba je sedela nadurena i odjednom joj odbrusila: 'A nisi ga čekala da dođe iz vojske... snašla si se ti već.' Sestra je već tada bila preminula, pa nismo mogli da je pitamo šta se desilo sa jadnim vojnikom, a baba je odbila da objašnjava dalje", napisala je jedna korisnica.

Da li bi muškarci čekali žene 12 meseci?

Na kraju, pitanje koje je dodatno pokrenulo raspravu glasilo je:

"Da li bi ih čekale? Neke bi, neke ne. A da li bi muškarci čekali žene 12 meseci? Neki bi, neki ne."