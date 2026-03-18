Jaka kiša prešla u sneg, putari posipaju kolovoz

Tokom večernjih sati, sinoć na području Zlatiborskog okruga, kiša je prešla u susnežicu i sneg. Za sada se saobraćaj odvija bez većih problema, a na teren su odmah upućene dežurne putarske ekipe.

- Aktivirano je sedam kamiona i rade na čišćenju putnih pravaca. Sneg pada, ali se ne zadržava velika količina na kolovozu. Ekipe vrše i posipanje, temperatura je oko 0 stepeni, kažu za RINU u Putevima Užice.

Na vozače se apeluje da budu oprezni i da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme.

Zahlađenje je stiglo usred marta i donelo pravi zimski preokret - sneg je zabeleo planine širom Srbije, dok su temperature naglo pale i do minusa. Na Zlatiboru, Kopaoniku i u Sjenici jutros je osvanuo snežni pokrivač, a na pojedinim mestima dostigao je i 30 centimetara.

Ne propustite Društvo Slobodan Sovilj izneo preciznu vremensku prognozu do kraja marta: Evo kada se očekuje kiša i pad temperature

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) sneg je pao u brdsko-planinskim predelima - na Zlatiboru, Kopaoniku i u Sjenici.

Sneg koji je nekoliko sati padao na Tari i na Zlatiboru zadržao se na tlu a na Kopaoniku je izmereno 30 centimetara.

RTS je objavio da pojedina domaćinstva kod Kraljeva, u selu Rudnu, nemaju struje jer je vlažan snega izazvao kvarove na niskonaponskoj mreži.

Sneg je padao i na području Pešterske visoravni, Sjenice i Golije, a svi putevi su čisti i prohodni. "Putevi Srbije" su naveli da je moguća poledica, pogotovo duž reka, u kotlinama, klisurama i na mostovima.

AMSS: Oprezno na planinama zbog snega, kamioni čekaju na granicama do pet sati

Vozačima se savetuje da budu oprezni prilikom vožnje na Zlatiboru i Kopaoniku zbog mogućeg snega na kolovozu, kao i u košavskom području zbog jačih udara vetra, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama jutros nema zadržavanja, kao ni na jednom graničnom prelazu, za putnička vozila. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju pet na prelazu Šid, četiri na Batrovcima, tri na Bezdanu, dva sata na Kelebiji, sat i po na Horgošu i oko sat vremena na Sremskoj Rači. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.

Proleće stiže u petak! A šta kaže meteorolog Nedeljko

Proleće stiže u petak, u 15 časova i 46 minuta. Meteorolog Nedeljko Todorović ističe da vremenske prilike već od početka marta imaju prolećna obeležja, ali za sedam do osam dana - ako bude vedrih noći, može biti slabog mraza.

Govoreći o aktuelnoj prognozi, meteorolog Nedeljko Todorović navodi da danas dolazi do izvesne promene vremena, pre svega u vidu pada maksimalnih dnevnih temperatura za oko pet stepeni. To praktično znači da će, kako objašnjava, u Beogradu temperatura sa prekjučerašnjih 18 pasti na današnjih desetak.

Sa prodorom nešto hladnijeg vazduha, u krajnjim zapadnim i jugozapadnim predelima, pre svega u planinskim krajevima, očekuje se i sneg. Kako ističe, tamo gde ga nema, napraviće se manji snežni pokrivač. Posebno ukazuje da je zanimljivo da je moguća kratkotrajna pojava snega i u nižim predelima, na nadmorskim visinama od oko 400 do 500 metara.

Već danas sledi postepeno slabljenje oblačnosti. Na jugozapadu je moguća slaba kiša, a u planinskim predelima i slab sneg.

U nastavku sedmice očekuje se umereno do promenljivo oblačno vreme, uz retku pojavu kratkotrajnih padavina. U planinskim krajevima povremeno je moguć i slab sneg, dok će se temperature kretati oko višedecenijskog proseka, sa maksimalnim vrednostima između 10 i 15 stepeni.

Iako je voće već procvetalo, što posebno zabrinjava poljoprivrednike, Todorović navodi da je u narednim danima manja verovatnoća pojave mraza.

"Zbog više oblaka i pojačanog vetra, mala je verovatnoća da bude mraza u ovom prvom periodu“, objašnjava Todorović. Ipak, upozorava da se u nastavku perioda mora računati i na tu pojavu.

"Za sedam do osam dana, ako bude vedrih noći, može biti slabog mraza“, istakao je Todorović.

Kada je reč o izgledima do kraja meseca, on navodi da će se u narednih sedam dana zadržati uglavnom suvo vreme u većini dana.

Padavine se, kako kaže, mogu očekivati tek u poslednjim danima marta, dok je verovatnoća za sneg mala. Sumirajući prognozu, Nedeljko Todorović ocenjuje da će mart "završiti kao natprosečno topao mesec, sa manjkom padavina“.

Temperature jutros u Srbiji

