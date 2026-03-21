Naizgled bezazlena navika da hranu ostavimo na stolu može imati ozbiljne posledice po zdravlje. Stručnjaci upozoravaju da se najveći broj bakterija koje izazivaju trovanje hranom razvija upravo u uslovima koji vladaju u većini domaćinstava i to na sobnoj temperaturi.

Kuvana jela poput supa, čorbi, pasulja ili gulaša posebno su osetljiva. Iako deluju bezbedno dok su sveža, već nakon dva sata van frižidera ulaze u takozvanu "zonu opasnosti", kada mikroorganizmi počinju ubrzano da se razmnožavaju. Slična pravila važe i za jela sa mesom, bilo da je reč o pečenju, piletini, ćuftama ili punjenim paprikama. Ono što je za stolom delovalo kao praktično rešenje, može već kasnije postati rizično za konzumaciju.

Ni brza hrana nije izuzetak. Ostaci pice, testenine ili sendviča često se ostavljaju za kasnije, ali ako su proveli noć van frižidera takvu hranu ne bi trebalo jesti. Posebno su osetljive salate sa majonezom, poput ruske ili cezar salate, koje zbog sastojaka poput jaja i dresinga predstavljaju idealnu podlogu za razvoj bakterija.

Jaja mogu biti opasna

- Iako termička obrada uništava većinu patogena, trovanje nakon unosa kuvanih jaja je moguće. Najčešći uzrok je unakrsna kontaminacija nakon kuvanja, do koje dolazi kad se jaja seku ili obrađuju na površinama koje su prethodno bile u kontaktu sa sirovim mesom, neopranim rukama ili kontaminiranim priborom. Kuvana jaja često ulaze u sastav složenih jela, salata, namaza i predjela, koja se, ukoliko se nakon pripreme ostave na sobnoj temperaturi duže od dva sata, naročito leti, mogu pretvoriti u pogodno tle za razmnožavanje bakterija kao što su salmonela, zlatni stafilokok i slično - kaže za Kurir prof. dr Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu, i naglašava da u takvim uslovima čak i mali broj bakterija brzo dostiže infektivnu dozu:

- Rizik postoji i kad su jaja meko kuvana ili kad žumance ostane polusirovo. Takođe, određene bakterije mogu proizvoditi toksine koji su otporni na termičku obradu, pa čak i skuvana hrana može biti opasna ako je prethodno kontaminirana. Budući da skupovi na otvorenom često podrazumevaju da hrana duže vreme stoji bez hlađenja, naročito leti, kada visoke temperature pogoduju njenom brzom kvarenju, rizik od trovanja je znatno veći.

Pažljivo sa slatkišima

Takođe i slatkiši sa kremom, torte i kolači takođe zahtevaju poseban oprez. Iako često stoje na stolu tokom proslava, preporuka je da se nakon posluženja što pre vrate u frižider.

Važno je naglasiti da hrana ne bi trebalo da stoji van frižidera duže od dva sata, a tokom toplijih dana i kraće. Ukoliko je prošlo više od četiri sata najbolje bi bilo ne konzumirati je.

Ipak, postoji i jedna česta greška koju mnogi prave iz dobre namere.

Vruću hranu nikako u frižider

Vruću hranu ne treba odmah stavljati u frižider, jer može podići temperaturu unutar uređaja. Dovoljno je ostaviti je da se prohladi dvadesetak minuta, a zatim je bezbedno odložiti.