Slušaj vest

Građani Srbije, bar oni koji vole igre na sreću, svakog utorka i petka sa nestrpljenjem iščekuju izvlačenje kuglica.

Sreću da pogode svih sedam brojeva imali su samo retki, oni, rekli bismo, rođeni pod srećnom zvezdom, međutim, njihova sudbina nije uopšte tako sjajna kao što se čini na prvi pogled.

Umesto života iz bajke, za neke dobitnike loto sedmica u Srbij život je postao potpuno suprotan od onog čemu su se nadali.

Irena Matejić (46) iz Mladenovca jedna je od njih. Ona je pre 15 godina postala milionerka osvojivši vrtoglavu sumu od 2.000.000 evra.

Bilo je to 2011. godine i baš kada je mislila da će njen život postati onakav kakav je oduvek želela, počele su da se dešavaju loše stvari. Novac je razorio njenu porodicu.

Irena je osvojila dva miliona evra. Foto: Facebook

- Pare ne mogu da kupe sreću. Koliko god da dobitnik da porodici, prijateljima, niko neće da bude zadovoljan jer ljudi očekuju da im novac reši sve probleme. Ja sam i pre Loto imala jako aktivan život, pa opet nisam uspela da shvatim neke stvari na vreme. Ali, nikad nije kasno. Sad znam - pričala je tada Irena za Telegraf.rs.

Neposredno nakon osvajanja vredne sume pristala je da da nekoliko intervjua za medije i na osnovu onoga što je govorila, njen život nije bio lak. Razočarali su je bliski ljudi i rodbina, a od nje su samo očekivali novac.

Irena se zbog novca posvađala sa porodicom Foto: Facebook

Potom se i razvela, a zbog novca se posvađala sa porodicom. Rekla je da nikada nije želela da javnost sazna da je postala milionerka i da se to otkrilo slučajno, samo zbog toga što se "previše radovala".

Ni tu nije bio kraj. Jednom je čak i završila u pritvoru zbog sumnje da je pokušala da zapali auto-radionicu nakon sukoba sa majstorom M.G, koji je prema njenim rečima pokušao da je prevari.

Zamalo ponovo dobila sedmicu

Ko nema sreće u ljubavi ima u kocki, kaže stara izreka, a da "para na paru ide" dokazao je Irenin slučaj.

Iako je dobila sedmicu 2011. goidne, ona je nastavila da igra Loto, a 2019. godine ubola je šesticu. Međutim, nije bila velika jer ju je dosta igrača pogodilo, ali samo jedan broj ju je delio od premije vredne 6.050.000 evra i ulaska u Ginisovu knjigu rekorda.

Zoran iz Valjeva postao milioner, a sad nema ni dinar

I sudbina Zorana M. iz okoline Valjeva doživela je nagli obrt. On je pre 11 godina izvukao srećan tiket, ali se njegov san ubrzo pretvorio u finansijsku noćnu moru. Život mu se promenio iz korena. Prvo je uspeo da reši sve finansijske probleme, ali to je izmaklo kontroli. Ubrzo se pokazalo da upravljanje tolikim kapitalom zahteva znanje koje on nije posedovao. Sin, ćerka i supruga obradovali su se velikom dobitku. Od tog novca mogli su da vrate dugove i priušte stvari koje su oduvek želeli.

Za nedelju dana celo selo je znalo da se Zoran obogatio

Međutim, za nedelju dana celo selo je znalo da se obogatio, a miris njegovog novca privukao je ljude loših namera. Renovirao je kuću i kupio stan u gradu, a od ostatka je planirao da pokrene privatni biznis, a tada su u njegov život ušetali prevaranti.

I tako je predao ogromnu svotu novca ljudima koji su mu garantovali brzu zaradu.

- Priznajem, bio sam naivan i poverovao sam o priču o nekretninama. Pošto nisam ništa znao o tome nije im bilo teško da me ubede. Dao sam im keš koji sam imao kod sebe, dok su oni meni ostavili skupocena kola kao garanciju. Od tada se nisu pojavili ni javljali na telefon. Ispostavilo da kola pripadaju agenciji za iznajmljivanje stanova, a njih više nisam video - otkrio je on.

Sve se to dogodilo jer je verovao najbližima - svojoj rodbini. U ovakvim pričama često ćemo čuti da će ti pre nož u leđa zabiti najbliži nego neki neznanac. I ni tu nije kraj drami. U njegov život je potom ušetao lažni advokat koji mu je nudio pomoć u pokretanju privatnog biznisa, a zapravo je nestao sa njegovim novcem.

Danas Zoran opet živi u dugovima, ali i sa osećajem dubokog kajanja i gorkim ukusom u ustima.

- Novac menja psihu, ličnost, karakter i ne treba zavideti bogatima. Sada živim sa grižom savesti što nisam obezbedio porodicu i što sam sve protraćio zbog ljudi koje bih voleo da nikad nisam sreo. Zato bih voleo da kažem svakome ko dođe do velikog novca - to nije sreća, od opreza možeš da poludiš i izgubiš poverenje u najbliže, a na kraju te prevari i izvoza neko za koga si mislio da je jedini siguran i ozbiljan igrač - zaključuje Zoran M.

Tužne sudbine i u svetu

U svetu su se zbog novca dešavali veliki zločini, a tiket koji je osvojio Abraham Šekspir iz Floride postala je njegova smrtna presuda. Nakon što je 2006. dobio 30 miliona dolara, Abraham je svima davao novac.

"Prijateljica" Di Di Mur mu se ponudila da mu pomogne da upravlja bogatstvom, a zapravo ga je prevarila i ubila. Njegovo telo pronađeno je godinama kasnije ispod betonske ploče u njenom dvorištu.

Abraham Šekspir Foto: Jutjub

Vilijam "Bad" Post osvojio je 16,2 miliona dolara na lutriji u Pensilvaniji 1988. godine, ali je za godinu dana imao dug od milion dolara.

Bivša devojka ga je tužila za trećinu njegovog dobitka i dobila na sudu, a njegov brat je uhapšen jer je navodno unajmio ubicu da ga ubije u nadi da će naslediti ostatak dobitka. Nakon što je uložio novac u porodična preduzeća, Post je utonuo u dugove i proveo vreme u zatvoru jer je pucao iz pištolja preko glave blagajnika.

"Bio sam mnogo srećniji kada sam bio švorc", izjavio je on pre smrti. Bad je mirno živeo od 450 dolara mesečno socijalne pomoći do svoje smrti 2006. godine.

Martin i Kej iz Velike Britanije su izgubili tiket vredan pet miliona dolara. Foto: Shutterstock

Svet pamti i sreću koja je za dlaku izmakla bračnom paru. Martin Tot (33) i njegova 24-godišnja supruga Kej iz Velike Britanije ispustili su iz ruku bogatstvo od pet miliona dolara na lutriji nakon što su izgubili tiket.

Vremensko ograničenje od 30 dana za prijavljivanje izgubljenih tiketa je isteklo, a kompanija nije bila obavezna da plati, i tako je džekpot postao najveći nepotraženi iznos od početka lutrije 1994. godine.

Na kraju svih ovih priča vidimo da je novac mač sa dve oštrice. Svim ovim ljudima doneo je početnu radost, prividnu radost, a onda je postao njihova noćna mora i doveo do toga da zažale što su ga ikada imali u rukama. Irena se razočarala u najbliže, Zoran je prevaren i izdan, a svetski dobitnici su gubili živote.