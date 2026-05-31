Siniša Antonijević, bivši kockar i gost emisije "Neispričano", ispričao je nedavno svoju dirljivu ispovest o poroku koji je zamalo uništio sve, o borbi da se ponovo izgradi život, nakon što je gotovo izgubio porodicu, posao u nadi da će njegova priča pomoći nekome ko trenutno prolazi kroz isto.

- Sećam se vrlo jasno tog perioda, jer sam bio jako mlad i svaki taj trenutak mi je ostao urezan. Posebno taj prvi dobitak - izazvao je snažnu emociju i u tom trenutku rešio jedan veliki egzistencijalni problem. Imao sam oko 16 godina. Na uplatu od 50 dinara dobio sam 45.000. Bio sam presrećan - probudio sam roditelje usred noći da im to kažem - rekao je Antonijević.

Prvi dobitak kao start u neizvesnost

Kako je rekao on, neočekivani novac u teškim vremenima otvorio je priliku, ali i prve izazove.

- To je bila 2000. godina, odmah posle rata. Nismo imali novca, otac je bio mobilisan, kamion koji je imao nije bio vraćen... praktično nismo imali od čega da krenemo. Taj novac nam je značio kao početak - kasnije smo čak i započeli mali biznis, trgovinu automobilima - objasnio je.

Još kao dete, igranje i prvi dobitak stvorili su osećaj lakoće i uzbuđenja, koji je kasnije prerastao u ozbiljniji problem - kockanje.

- Roditelji tada nisu imali svest da to može postati problem. Iskreno, ni ja nisam znao u šta ulazim. Još pre toga me je otac vodio sa sobom dok je radio, a posle bismo išli i na tombolu. Možda je sve počelo još tada - taj osećaj da sa malim novcem možeš dobiti mnogo. Taj prvi dobitak je bio sreća u tom trenutku, ali kasnije - nažalost - početak problema.

Dodao je da je nakon nekih deset godina kasnije počeo da pozajmljuje novac, čak i od kamataša. Prvi put je priznao roditeljima da ima problem. Oni su mu pomogli da vrati dugove, ali to je bilo rešavanje posledice, ne i uzroka. Posle toga je ponovo upadao u dugove, svaki put sve veće.

- Mogu da izdvojim 2017. godinu kao prelomni trenutak. Tada sam bio u vezi sa sadašnjom suprugom, pred svadbu. Nekoliko dana pre venčanja zadužio sam se skoro 10.000 evra. Ponovo sam priznao roditeljima, to je bio treći ili četvrti put. Otac je tada burno reagovao, što i razumem - prisetio se Antonijević.

Odluka bez prave pomoći

Iako je shvatio da mora stati, pokušavao je da problem reši sam, odbijajući stručnu podršku i priznanje najbližima, rekao je Antonijević.

- Supruga je bila trudna i odlučili smo da joj ne kažemo, da je zaštitimo. Ja sam tada doneo odluku da prestanem - ali samo na nivou odluke. Nisam tražio stručnu pomoć. Moj stric je insistirao da potražim pomoć i pristao sam. Našli smo program koji je trajao godinu dana, podrazumevao je dolaske u Beograd i određena pravila. Međutim, ja sam to odbio - nisam bio spreman da priznam supruzi i nisam verovao da mi je to zaista potrebno. I dalje sam mislio da mogu sam - naveo je.

Kako kaže, posle toga je sam nastavio, ali ovaj put onlajn. To mu je omogućilo da se krije - nije morao da ide u kladionicu. Tu zapravo počinje pravi pad. Iako je dobro zarađivao, radio čak dva posla, gubio je sve više novca. Provodio je previše vremena kockajući, bio nervozan, odsutan, odnosi u porodici su počeli da trpe. U jednom trenutku je shvatio da više ne vlada sobom.

- I to je bio ključni trenutak - imao sam sve: suprugu, dve ćerke, stabilan posao... i uprkos tome nisam mogao da stanem. Kada sam iscrpeo sve moguće resurse i shvatio da ne mogu sam, tada sam potražio stručnu pomoć i, hvala Bogu, bila je adekvatna. Važno mi je da kažem - lečenje nije izgledalo kako sam ja zamišljao. Nije bilo zatvaranja u bolnici niti medikamenata. Sve se zasnivalo na edukaciji, razumevanju problema i radu na sebi - kaže Antonijević.

- To mi je posebno značilo, jer sam ranije imao potpuno pogrešnu predstavu o tome šta znači lečenje zavisnosti. Smatram da bi bilo sebično da ćutim. Ako sam ja uspeo da izađem iz toga, a znam koliko ljudi i porodica prolazi kroz isto - onda je moja obaveza da podelim iskustvo. Zbog toga sam danas ovde i govorim javno - zaključio je on.

