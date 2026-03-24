Malo je poznato da su novi "super radari" koji mere prosečnu brzinu, pored kamera koje isto to čine, ali na auto-putevima, postavljeni i na magistralnim putevima i ostalim "crnim tačkama" širom Srbije.

Razlog tome krije su što su mnogim vozačima obično poznate lokacije radara koji mere trenutnu brzinu i oni na toj deonici puta voze po ograničenju, međutim, na ostalim deonicama gde znaju da ih nema, "opuste nogu na gasu".

Upravo zbog toga su i postavljeni novi radari koji pored trenutne mere i srednju brzinu, a ima ih na 30 lokacija, objasnio je Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) na Sajmu automobila u Beogradu.

Novo: Radari koji mere i srednju brzinu

- Ono što je novo poslednjih nekoliko meseci jeste da radari mere i srednju brzinu, pored trenutne - objašnjava Koković i dodaje da je upravo to slično merenjima na auto-putu, s tim što ovi novi radari koji mere prosečnu brzinu nalaze se i na sporednim, magistralnim putevima, upravo na onim kritičnim tačkama gde je zabeležena učestalost saobraćajnih nesreća.

Jedna od njih je i deonica puta od Užica ka Zlatiboru.

- Meri se recimo trenutak polaska u Nišu i dolazak u Beograd i na taj način računamo srednju brzinu. Za sada na nekih 30 kritičnih lokacija koje su odnele dosta ljudskih života, konkretno jedna lokacija od Užica ka Zlatiboru, mnogo mladih ljudi je tu stradalo i iz tog razloga se meri srednja brzina na toj lokaciji - kaže Koković.

Kako ističe za sada je postavljeno 30 novih radara na takozvanim "crnim tačkama", a u narednom periodu biće ih preko 100.

Širom Srbije prisutni su i presretači

- Ono što je bitno jeste da veliki broj presretača za koji vi nikada ne znate gde se nalaze snimaju vaše ponašanje i beleže nepropisnu vožnju. S toga, apelujemo svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i da radi svoje bezbednosti i očuvanja svog života, ali i očuvanje života svojih najmilijih - ističe Koković.

Kako je podsetio, u toku je izrada novog Zakona o bezbednosti saobraćaja je u izradi i u narednom periodu očekuje se njegovo donošenje, a kako očekuje nove promene imaće odjek sličan onom ZOBS-u iz 2009. godine.

MUP svakodnevno napiše veliki broj kazni za prekoračenje brzine

Kako dodaje Mirko Koković, Ministarstvo unutrašnjih poslova svakodnevno napiše veliki broj kazni za prekoračenja brzine, takođe povećan je i broj nesavesnih vozača koji dolaze u Agenciju za bezbednost saobraćaja kako bi povratili vozačku dozvolu.

- Ono što je poražavajuće jeste da negde oko polovina grupe na seminaru unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja koja broji do 12 članova, negde oko polovina njih čine vozači sa probnom vozačkom dozvolom - otkrio je Koković.

Novi radari detektuju 9 različitih prekršaja

Na putevima Srbije zvanično je počela primena najsavremenijih stacionarnih i mobilnih radara koji istovremeno detektuju 9 različitih prekršaja i aktivni su na 30 lokacija širom Srbije, uključujući ključne putne pravce u okolini Beograda, Pančeva, Užica i Šapca, rekao je Koković svojevremeno.

Prema rečima Mirka Kokovića, ovi uređaji nisu obične kamere na koje smo do sada navikli, već predstavljaju novu generaciju digitalnog nadzora koji radi 24 sata dnevno, 365 dana, bez obzira na vremenske uslove, i što je najvažnije, bez direktnog prisustva policijske patrole na terenu.

Ono što ove radare čini posebno funkcionalnim sistemima jeste njihova sposobnost da istovremeno detektuju 9 različitih prekršaja, i to:

trenutna brzine

prosečna brzinu između dve tačke

nevezivanje sigurnosnog pojasa

korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

nepropisnog preticanja

prolazak na crveno svetlo

neregistrovana vozila

korišćenje svetala

vožnja žutom trakom

MUP dodaje i da novi radari imaju mogućnost i da detektuju i istek registracione nalepnice vozila i preticanje kolone vozila preko pune linije (nasilnička vožnja).

U Srbiji uveden sistem za merenje prosečne brzine

Još prošle godine na najvažnijim saobraćajnicama, odnosno auto-putevima kroz Srbiju uveden je sistem za merenje prosečne brzine, koji funkcioniše potpuno automatski, bez prisustva saobraćajne policije.

Kamere se nalaze na tačno određenim mestima u oba smera – ka i od Beograda. Ukupno postoji 62 lokacije sa merenjem prosečne brzine, po 31 u svakom pravcu. Reč je o ključnim deonicama auto-puteva koje povezuju najveće gradove u zemlji.