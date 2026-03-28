Radoje Blagojević iz Nove Pazove, smislio je tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, originalnu ideju koja je uspela da zavara daleko jačeg neprijatelja i na taj način znatno umanji i ljudske i infrastrukturne žrtve i gubitke.

Naime, on je još u oktobru 1998. godine, kada su se čule prve najave da je moguć napad na našu zemlju, došao na ideju da se prave makete aviona MIG-29 u prirodnoj veličini.

Ideja o pravljenju maketa

Dan uoči početka agresorskog napada Radoje se vratio sa puta iz Norveške i to poslednjim avionom koji je sleteo na beogradski aerodrom, a već sutradan pale su prve bombe.

- Zvali su me iz komande i opet se vratili na ideju o pravljenju maketa. Odmah sam počeo da formiram tim i sakupljam materijal. Ljudi iz batajničkog garnizona, opštine Stara Pazova, radnici drvne industrije "Vojvodina" i "Lidama" su se priključili i ja sam počeo da crtam prve projekte krila - ispričao je ranije u ovaj hrabri čovek.

Radoje Blagojević Foto: Printscreen Facebok

Prva maketa je napravljena za manje od mesec dana, dok im je za naredne bilo potrebno znatno manje vremena. Pet maketa je kompletno uništeno tokom napada, a šesta je sačuvana, sa oštećenjima i nalazi se u muzeju.

Dva momenta su bila motivacija

- Adrenalin je bio nezamisliv kod svih nas. Radili smo u tišini, a pogledom smo znali šta ko od nas misli. Dva momenta su bila motivacija da se radi još brže, a to su smrt male Milice Rakić i pilota Milenka Pavlovića – priseća se Radoje.

Kako je objasnio, stradanje nedužnog deteta produbilo je bes i revolt i ceo tim je bio odlučan u tome da ih radom naprave "budalama" i obesmisle sve što oni pokušavaju bombama da unište.

- Kada je prva maketa stavljena na pistu, naišao je Milenko Pavlović, koji je tada bio komandant, i pitao zašto avion nije naoružan. Tek kada je mene video, shvatio je da je u pitanju maketa, nasmejao se i rekao kako činimo pravu stvar - prisetio se se Blagojević.

Prva maketa uništena je noć uoči pogibije pilota Milenka Pavlovića, 3. maja, druga 25-og, a treća 30. maja. U junu su uništene još dve i to 1. i 5. kada je oštećena i ova koja se danas čuva u muzeju.

- Često sam se pitao da li to što radimo ima smisla, a držao me je osećaj kako smo lukavstvom nadmudrili daleko jačeg neprijatelja. Ako bi zatrebalo, opet bih isto uradio. Ja imam svoju zemlju i to je nešto što nema cenu za koju bih je branio - rekao je on.