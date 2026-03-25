Učenici osmog razreda polagaće u svojim školama probni završni ispit u petak, 27. marta i subotu, 28. marta 2026. godine.

Učenici će prvog dana od 12.00 do 14.00 časova polagati test iz matematike, a u subotu od 9.00 do 11.00 časova polagaće srpski, odnosno maternji jezik, a test iz predmeta po izboru u okviru trećeg testa od 11.30 do 13.30 časova.

- Probni završni ispit je prilika da učenici provere znanje, upoznaju se sa procedurama i strukturom testova iz srpskog/maternjeg jezika, matematike i predmeta po izboru pre održavanja završnog ispita - rekao je za RTS pomoćnik ministra Ivan Ćilerdžić.

Iako ne nosi bodove za upis, proba male mature, kažu prosvetari, je merilo znanja, ima veliku težinu jer se sprovodi po strogim pravilima koja verno simuliraju pravi završni ispit.

Podsetimo, najveći broj osmaka je i ove godine kao treći predmet odabrao geografiju i to 42 odsto, zatim biologiju, istoriju, hemiju, a najmanje fiziku. Nakon probe 1. i 2. aprila, učenici će imati još jednu priliku da promene izborni predmet kako bi ostvarili što bolje rezultate.

Đaci polažu malu maturu

