Danas toplo i vetrovito, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde kratkotrajno i sa olujnim udarima.

Pre podne postepeno naoblačenje sa zapada. Kiša i lokalni plјuskovi, koji će ponegde biti praćeni i grmlјavinom, posle podne očekuju se u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, uveče i u centralnim, a tokom noći i u ostalim predelima naše zemlјe. Najviša temperatura od 15 do 20 °C.

Krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, vetar će biti u slablјenju i skretanju na severozapadni, a temperatura u padu.

Početak padavina, prema snimcima radara, počeće oko 18h u zapadnim i severozapadnom delu Srbije, a potom će se kišni oblak proširiti na veći deo zemlje do ponoći.

Temperatura koja će danas dostizati i do 20 stepeni Celzijusovih u večernjim časovima pašće ispod 5 stepeni.

U petak i za vikend (27. - 29.03.) oblačno sa kišom i lokalnim plјuskovima, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Lokalno se očekuju i obilnije padavine. U nedelјu posle podne postepeni prestanak padavina.

Od ponedelјka (30.03.) umereno oblačno i vetrovito, ponegde sa uslovima za slabu kišu, u višim predelima sneg, piše u saopštenju RHMZ-a.

