Amerikanac Džim nedavno je na društvenim mrežama podelio svoje jako pozitivno iskustvo iz Srbije, a kada mu je, kako je više puta tokom intervjua naglasio, naša zemlja spasila život.

Sve se izdešavalo nakon incidenta u avionu posle kog mu je preko bila potrebna zdravstvena pomoć, a kada su Srbi još jednom pokazali svoju čovečnost i profesionalnost.

Srpski zdravstveni sistem, brzina, ali i velika humanost, oduševili su ovog stranca iz Amerike, a koji sada neretko govori kako bi u slučaju da mu se ovo desilo dok je bio u Americi on već odavno bio mrtav čovek.

Amerikanac Džim oduševljen Srbijom Foto: Printscreen/ Youtube/ Attic Life

- Da sam bio u Americi sada bih bio mrtav. U avionu na putu ovamo (za Srbiju) doživeli smo jaku turbulenciju. Bio sam u toaletu kada je avion skočio za oko 100 metara. Mislio sam da ćemo da umremo. Ono što se desilo jeste da mi je trtica udarila u aluminijumsku dasku toaleta. Kompresovala mi je kičmu i zadnji deo vrata mi se zakočio, pa sam pumpao više krvi u mozak nego što je trebalo. Imao sam nešto što se zove ishemijski moždani udar - objasnio je na početku on.

Moždani udar u avionu

Tu je bio jedan čovek po imenu Dejl, iz Teksasa. On i njegova supruga sproveli su Amerikanca do hitne pomoći u Srbiji, a gde je i doživeo jako prijatno iskustvo koje će zauvek pamtiti.

Amerikanac Džim kaže da mu je Srbija spasila život Foto: Printscreen/ Youtube/ Attic Life

- Njegova žena i on su nas odveli do medicinske pomoći ovde. Kad smo tamo stigli bio sam očaran. To je bio onaj pravi sovjetski stil, zamalo istočno-nemački stil. Ustanova je izgledala kao srednja škola iz 60. ih godina prošlog veka. Ali, ljudima se pomagalo, to sam video. Kada sam bio u Americi, išao sam po hodnicima bolnica od milion dolara i tamo gomila ljudi sedi i gleda kako da ti naplati uslugu, a ne kako da ti što brže pomogne - govorio je Amerikanac o bitnoj razlici između Sjedinjenih država i naše zemlje.

- Ovde u Srbiji sam doživeo da su otvorili samo za mene jedno krilo bolnice. Dali su mi doktora i medicinsku sestru i aktivirali su "CAT" skeniranje samo za mene. U Americi bi mi rekli da danas to ne rade i to bi bio kraj. Morao bih da se vratim sledeći dan. Tamo bih umro - priča i dalje u šoku Amerikanac.

Sada, nakon što se sve dobro završilo Amerikanac ne može dovoljno da nahvali naše doktore, srpski mentalitet ali i našu spremnost da se u svakom momentu i svakome pomogne.

- Tako da jednu stvar koju nakon tog incidenta stalno ponavljam jeste - Srbija mi je spasila život - zaključio je na kraju dirljivog video snimka Amerikanac.

Džim je inače profesionalni muzičar iz Nju Orleansa, i već pet godina živi u Srbiji. Proputovao je skoro ceo svet i nastupao na svim kontinentima, osim Antarktika, ali upravo je ovde, u maloj zemlji Balkana, pronašao zdravlje, mir i, kako sam ističe, drugi život. Doslovno. Jer da nije bilo Srbije, tvrdi, danas verovatno ne bi bio živ.

U razgovoru na Jutjub kanalu "Attic Life" otvoreno je govori o traumatičnom iskustvu koje mu je promenilo život. Pričao je iskreno o svemu šta je prošao u Srbiji, i dobrim stvarima i onim teškim, naročito zbog toga kako ga ljudi vide. Kaže da je bilo malo predrasuda, ali baš retko, i da mu se život ovde stvarno svideo - najviše zbog običnog života i dobre hrane.

- Urnebesno... Imao sam jednog malog, dete 10-12 godina, koje me je nazvalo crncem i to je bilo to! Samo sam ga pogledao kao: "U redu, jesi li završio?" Bio je to mali procenat ljudi, rekao bih da je to nesrazmerno manje nego bilo gde gde sam bio na svetu. Uvek će biti ljudi koji su ksenofobi. Jedan od razloga zašto smo odlučili da je odlično da ostanemo ovde jeste što možemo da vozimo par kilometara i nabavimo sveže mleko od čoveka sa kravom. To ne mogu da uradim u Americi, tamo bi ga strpali u zatvor i lagali svet govoreći kako će te sirovo mleko ubiti. Tako sada uzimamo sveža jaja od lokalnog stanovništva. Jedem deset žumanaca dnevno u sirovom mleku i kada sam počeo to da radim, prešao sam sa nula sklekova na sto bez zaustavljanja. Ljudi ovde sami uzgajaju hranu. Dobijamo crni i beli luk i govedinu - rekao je Džim i nastavio:

- Srpska hrana nije baš najukusnija. Iz Nju Orleansa sam, a mi smo grad začina - džambalaja i gambo, binjete, bageti. Ali ovde je makar meso pravo. Nije proizvedeno u laboratorijama, ovde je sir došao od krave koja je 15 kilometara u tom pravcu, a sada je na pijaci. Definitivno sam danas u boljoj formi nego pre tri godine kada sam došao ovde. To je zbog pristupa pijaci - pohvalio se Džim ranije.

Omiljena srpska hrana

Džim je brzo zavoleo neke domaće ukuse u Srbiji, posebno slaninu, kulen i čvarke. Kada ga pitaju šta mu je omiljena srpska hrana, opisuje ih sa posebnom strašću i emocijom.

- Iskreno, ne znam kako se zove, mislim da čak nema ni ime. To je samo veliki, debeo komad slanine koji prave ovde, posebno kada se dimi na drva, a ne peče u električnom šporetu. To je prosto raj u ustima, tako je dobro. Volim i čvarke, ali moja zamerka svima tamo: Prestanite da kuvate čvarke u biljnom ulju. Kada se spremaju u masti, to mi je sigurno prvi izbor, mogao bi ih tovariti u moju kuću pokretnom trakom i bilo bi u redu. Volim i kulen. Kulen pica je preporuka za sve - rekao je on i iskreno podelio šta mu najviše nedostaje iz Amerike dok živi u Srbiji.

Najviše mu fali muzička scena i način na koji se muzika ovde izvodi.

- Nedostaje mi muzička kultura, prosto nije ista ovde, nije onakva kakva bi mogla da bude. Muzičari ovde, naljutiću mnoge sada, ali ću biti iskren - su programirani. Otići ću na nečiji šou, sviraće pesmu, a onda će sledeći put odsvirati istu pesmu, notu za notom, čak i takozvani "solo", nema improvizacije. To se zove veliko amaterstvo. Profesionalizam bi bio da ti dođem na 100 performansa i svaki put doživim drugačije iskustvo. To je profesionalac, to treba da uradiš, imam radio to mogu tamo da čujem. To što ti imitiraš Princa nije isto kao kad Princ to radi lično - rekao je Džim.

