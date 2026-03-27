Učenici osmog razreda danas su polaganjem testa iz matematike počeli probu završnog ispita u školama širom Srbije.

Sutra će raditi test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, kao i test iz predmeta po izboru.

Državni sekretar Vesna Nedeljković i pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ivan Ćilerdžić posetili su danas Osnovnu školu "Dositej Obradović" u Požarevcu u kojoj 135 osmaka polaže probni završni ispit.

Državni sekretar Nedeljković poželela je uspeh učenicima, poručila da pokažu svoje znanje, da test rade bez treme, da pažljivo rešavaju zadatke i naglasila da u srednjim školama ima dovoljno mesta za sve učenike.

Vesna Nedeljković Foto: Ministarstvo Prosvete

- U svim osnovnim školama na teritoriji Republike Srbije organizovan je probni završni ispit za oko 64.000 učenika osmog razreda, koji danas polažu matematiku. Probni završni ispit je verna simulacija procesa završnog ispita, koji omogućava da se učenici upoznaju sa utvrđenim procedurama, ali i da ujedno provere svoje znanje, kako bi, i oni i njihovi nastavnici, znali na kojim oblastima bi eventualno trebalo dodatno raditi u cilju temeljne prireme za završni ispit u junu mesecu - rekla je ona.

Detaljan kalendar male mature:

27. mart Probni završni ispit - matematika

28. mart Probni završni ispit - srpski/maternji jezik

28. mart Probni završni ispit - treći test

1. i 2. april, 8-15 sati: Podnošenje zahteva za izmenu podataka o izjašnjenju učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i unošenje ispravki (neposredno u školi)

Od 1. do 8. aprila do 16 sati: Elektronsko prijavljivanje za prijemni ispit na portalu Moja srednja škola

7. i 8. april, 9 - 16 sati: Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit neposredno u matičnim osnovnim školama i neposredno u srednjim školama u kojima je organizovano polaganje prijemnih ispita

15. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika

16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike

17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru

19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita

19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita

22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja

26. jun: Objavljivanje konačne liste želja

29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama

od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu

29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug

30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)

od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole

1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga

Ivan Ćilerdžić, pomoćnik ministra, naveo je da učenici danas polažu test iz matematike, a da će u subotu polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, kao i treći test iz jednog od pet predmeta po izboru.

- Učenici su mogli da biraju da li će polagati geografiju, biologiju, istoriju, fiziku i hemiju, kao treći test na završnom ispitu. Najviše njih, 42 odsto se opredelilo da polaže geografiju, 35 odsto je izabralo bilogiju, 8,5 odsto istoriju, 7,5 odsto za fiziku i 7 odsto učenika opredelilo se hemiju - naveo je Ćilerdžić i naglasio da učenici 1. i 2. aprila 2026. godine, imaju još jednu, poslednju priliku da ukoliko žele, promene predmet koji su prijavili za treći test i da nakon toga više neće biti moguće promeniti predmet koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test.

Vesna Nedeljković i Ivan Ćilerdžić Foto: Ministarstvo Prosvete

Osim priprema za završni ispit koje se organizuju u školama, učenici se mogu pripremati i preko portala eVežbaonica, a sve relevantne informacije o završnom ispitu i upisu u srednje škole roditelji i učenici mogu dobiti putem viber kanala „MOJA SREDNjA ŠKOLA – Info kanal“.

Završni ispit učenici osmog razreda polažu 15, 16. i 17. juna 2026. godine.