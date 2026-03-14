Ako vaš osmak ili srednjoškolac još ne zna koju školu ili fakultet da upiše, jedno rešenje može biti besplatan test profesionalne orijentacije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ovo testiranje pomaže mladima da kroz psihološke testove i razgovor sa stručnjakom otkriju koja zanimanja, smerovi ili studije najviše odgovaraju njihovim interesovanjima, sposobnostima i osobinama ličnosti, a zbog velikog interesovanja termin je potrebno zakazati na vreme.

Ovo besplatno testiranje sprovodi se u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a kako navode na sajtu ove institucije, termin je potrebno zakazati na vreme jer je broj korisnika ograničen.

Roditelji i učenici ne bi trebalo da odustaju ni kada pomisle da su svi termini već popunjeni zbog velikog interesovanja. Preporuka je da pozovu nadležnu filijalu NZS na broj koji mogu naći na sajtu NZS i ostave svoje podatke, jer se često dešava da neko ko je ranije zakazao odustane ili pomeri termin, pa se tako otvara mogućnost da na testiranje dođu i oni koji su se naknadno prijavili.

Test profesionalne orijentacije moguće je uraditi i u privatnim centrima i savetovalištima, a cena se kreće od 1.500 do više od 4.500 dinara, zavisno od obima usluge.

Kome je namenjeno testiranje za profesionalnu orijentaciju

Kako je ranije rekla Ivana Božić, službenik za metodologiju planiranja karijere i karijerno informisanje NSZ, testiranje za profesionalnu orijentaciju namenjeno je prvenstveno:

mladima izrazito neodlučnim između dve ili nekoliko mogućnosti

onima koji imaju nedovoljan broj poena iz škole

učenicima koji imaju poteškoće u učenju

Test im pomaže da izaberu zanimanje, smer u srednjoj školi ili studijsku grupu u skladu sa svojim interesovanjima i sposobnostima.

Iz NZS su ranije istakli da roditelji više prijavljuju male nego velike maturante, ali ipak puno njih prijavljuje učenike završnih razreda srednjih škola. Budući studenti se javljaju i sami, ukoliko su zainteresovani da dođu na profesionalnu orijentaciju.

Kako izgleda testiranje i koliko traje

Profesionalna orijentacija učenika uključuje testiranje i savetodavni razgovor koji se obavlja u periodu nakon testiranja.

- Testiranje za profesionalnu orijentaciju uključuje različite vrste psiholoških testova — testove profesionalnih interesovanja, testove sposobnosti, kao i testove ličnosti koji ispituju neke osobine koje su značajne za izbor zanimanja - navela je ranije Božić.

Testiranje za profesionalnu orijentaciju obuhvata:

testove profesionalnih interesovanja

testove ličnosti koji ispituju osobine koje su značajne za izbor zanimanja

testove sposobnosti

- Testiranje najčešće traje oko dva i po sata za učenike osmog razreda, odnosno oko tri sata za učenike završnih razreda srednjih škola, ali, u zavisnosti od konkretnih potreba, trajanje testiranja može biti i drugačije - objasnili su ranije u NSZ.

Psiholog razgovara sa detetom

U zakazanom terminu učenici osmog razreda dolaze na razgovor u prisustvu roditelja.

Uobičajeno je da psiholog najpre nasamo razgovara sa mladom osobom. Savetodavni razgovor je prilika da mlada osoba zajedno sa psihologom razmotri podatke dobijene testovima i tokom intervjua u kontekstu različitih zanimanja i poslova, da vaga dobre i loše strane različitih opcija i mogućih odluka.

- Svakako ima kako mladih koji su skloni prirodnim naukama i tehnici, tako i onih koji su skloni društvenim naukama, ali i mladih kojima bi potencijalno sve moglo ići od ruke, uz odgovarajući trud i zalaganje. Ne treba izgubiti iz vida motivaciju, koja je od velikog uticaja na to da li će se nečiji potencijali, u vidu interesovanja, sposobnosti, pa i nekih osobina ličnosti, realizovati ili ne - rekli su ranije iz NSZ.

Želje deteta nisu "zacrtane u kamenu"

Naše preferencije i interesovanja se mogu menjati, a ukoliko prihvatimo da su promene sastavni deo života, možemo prihvatiti i to da nam promene mogu doneti mogućnost da koristimo svoja raznovrsna interesovanja i sposobnosti, ističu u NSZ.

Izbor srednje škole ili ustanove visokog obrazovanja je samo jedan od karijernih izbora. Zato se na profesionalnoj orijentaciji mladima predočava da je važno da budu aktivni, radoznali, da prate promenljiv svet rada i obrazovanja, "osluškuju", tj. preispituju sebe (prate svoja znanja i veštine, svoje želje i interesovanja) i tako nastoje da za sebe pronalaze ono što im može pružiti zadovoljstvo i uspeh u radu.

U NSZ ističu da imaju pozitivne povratne informacije, odnosno da im se javljaju roditelji koji kažu da je testiranje pomoglo starijem detetu, da je zadovoljno izborom, pa žele da dovedu i mlađe dete. Mladi obično kažu da smo pomogli drugarici ili drugu.

Sve o testiranju profesionalne orijentacije možete pronaći na linkovima na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje:

Mejl adrese i telefoni psihologa, karijernih savetnika u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje dostupni su na sajtu gde se nalazi lista filijala u Srbiji.

Možete ih pronaći na sledeći način: klikom na Kontakt, potom Filijale NSZ , a potom na grad (filijalu), pronaći ćete kontakte unutar stranice u vidu kartica — Profesionalna orijentacija i planiranje karijere ili Centar za informisanje i profesionalno savetovanje.

Osobine ličnosti poželjne za zanimanja

Pomoć deci koja se spremaju da upišu srednje škole i fakultete, ali i roditeljima da ih usmere na najbolji mogući izbor može biti lista sa osobinama ličnosti poželjnim za određena zanimanje koja je objavljena na sajtu NSZ.

Kako su ranije rekli iz NSZ osim osobina ličnosti koje su karakteristične za pojedina zanimanja, postoje opšte koje su važne za uspešnu karijeru. U pitanju su fleksibilnost, otpornost na stres, visok motiv postignuća i samodisciplina, i one se mogu se razviti.

Za zanimanja medicinski tehničar, lekar, psiholog, specijalni pedagog, socijalni radnik, sveštenik karakteristične su sledeće osobine:

saosećajnost

spremnost da se pruži pomoć

toplina

strpljivost sa ljudima

poverenje

savesnost

staloženost

Za zanimanja prodavac, frizer, pedikir, konobar, turistički tehničar karakteristične su sledeće osobine:

ljubaznost

društvenost — otvorenost prema ljudima i lako uspostavljanje kontakta

uslužnost

strpljivost sa ljudima

urednost

Za zanimanja ekonomski tehničar, poslovni administrator, operator na računaru, poslovni sekretar karakteristične su sledeće osobine:

tačnost

urednost

organizovanost

temeljnost

preciznost

ljubaznost

Za zanimanja privatni preduzetnik, ekonomista za bankarstvo i finansije, menadžer, stručnjak za marketing karakteristične su sledeće osobine:

preduzimljivost

samopouzdanje

ambicioznost

samodisciplina

dinamičnost

odlučnost

promišljenost

Za zanimanja rudarsko-geološki tehničar, inženjeri tehničkih struka karakteristične su sledeće osobine:

promišljenost

preciznost

samodisciplina

organizovanost

Za zanimanja hemičar, molekularni biolog, fizičar, matematičar, istoričar karakteristične su sledeće osobine:

istraživačka radoznalost

samodisciplina

ambicioznost

samostalnost

istrajnost

Za zanimanja tehničar dizajna, slikar, vajar, muzičar, pisac, glumac, modni kreator karakteristične su sledeće osobine:

maštovitost

naklonost prema lepom

istraživačka radoznalost

samodisciplina

samostalnost

istrajnost

Za zanimanja tehničar obezbeđenja, vatrogasac, policajac, kriminalistički inspektor, oficir karakteristične su sledeće osobine:

hrabrost

promišljenost

odlučnost

pouzdanost

savesnost

staloženost

prisebnost

dinamičnost