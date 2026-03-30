Slušaj vest

Kalendarski je proleće, čak i sat nam obrće minute po letnjem vremenu, a u dobrom delu Srbije sneg je napadao toliko da je premašio i onaj što je vejao usred zime!

Posebno su pogođeni brdsko-planinski predeli na jugozapadu, gde je već napadalo 30-40 cm snega, koji ne prestaje da pada. Ima ga na Zlatiboru, Tari, Kadinjači, Debelom brdu...

- Na terenu je uključena i teška mehanizacija. Putevi su prohodni, ali za šlepere je na snazi zabrana saobraćaja na celoj teritoriji Zlatiborskog okruga - rekli su za Rinu u "Putevima Užice" i istakli:

Posebno su pogođeni brdsko-planinski predeli Foto: RINA

Nepovoljni vremenski uslovi

- Sneg je vlažan, klizav, težak za čišćenje. Vozačima se savetuje da bez adekvatne zimske opreme ne kreću na put.

Što će reći, iako su zimski pneumatici obavezni samo do 1. aprila, savetuje se, s obzirom na nepovoljne vremenske uslove, da se još uvek ne menjaju za letnje.

Posebno su pogođeni brdsko-planinski predeli Foto: Z. G.

Za Vaskrs i do 20 stepeni

Ivan Ristić kaže za Kurir da nas slično vreme očekuje sve do narednog vikenda.

- Jače otopljenje biće od 6. aprila. Vraća se afrički anticiklon i donosi stabilizaciju i porast temperatura. Druge nedelje aprila temperature će ići i na preko 20 stepeni. Biće mnogo više sunca i manje oblaka, a koliko će potrajati, videćemo. Zasad deluje da će za Vaskrs biti toplo, a da li će biti pljuskova i kiše, još ne možemo da preciziramo. Svakako će biti s prolećnim temperaturama od oko 20 stepeni.

Ivan Ristić Foto: tv prva printscreen

Probleme donela i kiša

Zabelelo se i u Gornjem Milanovcu, Valjevu, na Divčivbarama, u Kotraži, Novoj Varoši, na Kopaoniku... Sneg velike težine mogao bi da nanese veliku štetu procvetalim voćkama i povrtarskim kulturama, budući da opterećuje grane i ugrožava osetljive cvetove i mlade izdanke.

Probleme je donela i kiša. Od petka do nedelje širom zemlje palo je od 20 do 40 litara, na severu i severoistoku zemlje i preko 50 litara, u Beogradu čak 65, a u Loznici i Podrinju i više od 100 litara kiše (podsećamo da je tokom katastrofalnih poplava u maju 2014. u Obrenovcu i okolini palo preko 200 litara kiše po kvadratnom metru za samo 48 sati).

RHMZ Cele nedelje oblačno s padavinama Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas se očekuje oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom, na planinama sa slabim snegom: - Padavine će biti češće u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije. Vetar slab i umeren, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od četiri do osam stepeni, a najviša od sedam do 13. I tokom sledeće sedmice preovladivaće oblačno i prohladno vreme, s čestim padavinama - kišom u nižim i snegom u planinskim predelima.

Obilne padavine

Reč je o količini padavina koja u proseku padne za dva meseca. Usled veoma obilnih padavina, nivo svih manjih reka je u višemetarskom porastu i postoji opasnost od bujičnih poplava. Istovremeno, naglo raste nivo i Drine, Save...

Dejan Vladiković Foto: Kurir Televizija

Hidrolog RHMZ Dejan Vladiković rekao je za RTS da se zasad jedino kod Šapca očekuje da će biti prevaziđena granica redovne odbrane od poplava između 30. i 31. marta.

- Najveći porast registrovan je u slivu reke Jadar, na Kolubari s pritokama i u gornjem toku Zapadne Morave s pritokama.