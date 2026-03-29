Polaze u prvi razred, a ne znaju ime ni oca ni majke, niti gde žive: Alarmantni podaci o predškolcima!
U želji da im dete pre polaska u školu nauči da čita i piše i da se hvale familiji i komšiluku, roditelji neretko zanemaruju ono što bi zaista trebalo da znaju, jer za slova su zaduženi učitelji i tako treba da bude.
A onda na testiranju ćerke i sinovi ne znaju ni osnovne podatke o sebi i porodici, pa čak ni da odgovore s kim žive!
Nije bilo tako davno kad su budući prvaci umeli da kažu adresu stanovanja, zanimanje roditelja, ako je komplikovanije, da ga uproste i zadrže suštinu, i najvažnija imena iz porodičnih odnosa i ko je kome šta - kako se zovu mama, tata, baba, deda... Danas se sve češće dešava da to izostane. Ali zato znaju sva slova!
Upis počinje 1. aprila
Upis u prvi razred, prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja u skladu sa zakazanim terminima. U školu se upisuju deca rođena od 1. marta 2019. do 31. avgusta 2020. godine.
Testiranje kod pedagoga ili psihologa i upis u školu vrše se u istom danu. Ono što vaspitači primećuju kod predškolaca jeste upravo ono o čemu smo pričali.
- Pojedini ne znaju da odgovore na pitanja sa kim žive, gde žive, ko su baka i deka... To je poražavajuće s obzirom na činjenicu da su predškolci ranijih godina znali mnogo više, čak i gde žive mamini ili tatini roditelji, ali i da objasne šta su i ko su tetka i teča, ujak, ujna. S druge strane, roditelji se opterećuju time da dete nauči da čita i piše, a ne posvećuju pažnju osnovnim stvarima - ispričala je za Kurir jedna vaspitačica čija grupa mališana polazi u prvi razred u septembru.
Psiholozi ovo sigurno pitaju dete
- Kako se zoveš (ime i prezime)?
- Koliko imaš godina?
- Gde živiš (adresa)?
- Kako se zovu mama i tata?
Čak i osmaci ne znaju gde im rade roditelji
Školski psiholog Branka Tišma istakla je za Kurir da su pre 20 godina sva deca znala svoje ime i prezime, adresu stanovanja, šta su roditelji po struci...
- Danas je drugo vreme, čak i osmaci ne znaju gde im rade roditelji, prosto o tim stvarima se ne priča u porodici i deca nemaju priliku da nauče. Od predškolaca se očekuje da znaju pojmove koji su oko njih, šta ih okružuje, kako doživljavaju odnose, da li razumeju neke kratke sadržaje - objasnila je Tišma.
Ne forsirati
Učitelj zna da uči dete!
Tišma savetuje roditeljima da se opuste, te da se ne opterećuju da li dete zna ili ne zna da piše i čita.
- Tu svi pravimo grešku, podučavamo decu kako da čitaju i pišu, a jedino je učitelj obučen o proceduri opismenjavanja. Dakle, ne treba ih učiti čitanju i pisanju, ne treba mu pokazivati, jer učitelj ima u vidu ne samo štampana slova nego i pisana i kako to povezivati, on zna kako pravilno da nauči dete svako slovo kako se piše.
Dodala je da sve to nije presudno za procenjivanje zrelosti, te da su presudne relacije koje dete ima ili nema, kao i da li je dostignut socijalni i emotivni uzrast sa kojim kreće u školu.
Evo šta sadrži test znanja
- prepoznavanje i imenovanje predmeta sa slike
- povezivanje tačkica koje obrazuju neki lik
- precrtavanje slike iznad
- prepričavanje na osnovu jedne slike
- korišćenje predmeta iz svakodnevnog života
- prepoznavanje veličine, oblika i boje
- prostorna okretnost
- prepoznavanje slova
- Da li ume da se igra, poštuje pravila, društvene odnose, da li sve mora da bude po njegovom, da li nameće svoja pravila u igri, da li se drži po strani, čega se igra, kako se igra, sve su to posebno jasne i vrlo važne informacije koje pokazuju koliko je dete zrelo i spremno za polazak u školu. Da li znaju različite predmete, upotrebnu vrednost nekih predmeta, da li razumeju odnos između njih... - navodi Tišma i dodaje:
- To su jednostavna pitanja i u principu deca ih znaju, male su razlike između dece, više podataka o zrelosti deteta dobijamo iz tog razgovora sa njima, ali i od roditelja.
Testiranje pred polazak u školu
- testiranje deteta obavlja se radi procene zrelosti pred polazak u školu
- procenjuje se koliko je dete spremno samostalno da obavlja svoje obaveze
- na koji način dete kontroliše svoje emocije, rešava konflikte
- ispituje se kako dete usvaja nova znanja
- njegov rečnik i razumevanje reči, interesovanja
- na koji način može da prihvati školska pravila
- fizička zrelost deteta
- razgovor s psihologom traje 40 minuta
Nekada su predškolci bili samostalniji
Roditelji, prema njenim rečima, često imaju veću tremu nego deca:
- Roditelji imaju tendenciju da odgovaraju umesto deteta. Važna je procena samostalnosti, roditelji često navode da se deca oblače i jedu sama, a zapravo im oni u tome pomažu. Osnovno pravilo je da sve što dete može samo - pustite ga da uradi samo. Nekada su predškolci bili samostalniji, danas se deci sve servira kao da su u hotelu, a treba da ih pustimo da uče, i emotivno i praktično. Jedan veliki broj dece je zbunjen kada treba da ode u WC šta sve treba da uradi... Slabija im je motorika šake ukupno - držanje olovke, korišćenje raznih predmeta i manipulacija.
O upisu u prvi razred
- upis se obavlja elektronskim putem
- prvi korak je da roditelj, preko svog naloga na portalu E-uprava, iskaže interesovanje za upis
- usluga je roditeljima dostupna od 23. marta do 31. maja 2026. godine
- roditelj bira termin za upis i testiranje deteta
- u zakazanom terminu psiholog, odnosno pedagog škole izvršiće upis i testiranje
- ukoliko roditelj nema mogućnosti da to učini elektronski, može učiniti to u školi
- prilikom upisa nije potrebno da prilažete dokumenta jer ih škola pribavlja po službenoj dužnosti