Beskućnik Rejmond pre dve godine kročio je u crkvu Svete Petke u Nešvilu tu je pronašao toplinu i dom u zajednici koja ga je odmah prihvatila.

Nedavno je, u bolničkoj sobi, njegova priča o ljubavi, zagrljajima i prijateljstvu dirnula mnoge.

Rejmond je primio i pravoslavnu veru.

Došao u crkvu kao beskućnik

Otac Bojan Banović, paroh srpske pravoslavne crkve Svete Petke u Nešvilu, nedavno je obišao svog parohijana u bolnici. I napisao nešto tim povodom.

- Danas smo posetili Rejmonda u bolnici. Rejmond je jedna tiha, dobra duša. Pre dve godine došao je u našu crkvu kao beskućnik, noseći sa sobom težak životni put, ali i srce koje je tražilo dom. Tada su ga Džordž i Džen Osborn sreli, zagrlili i primili kao svoga. Od tog prvog dana nisu ga ostavili. Postali su mu prijatelji, porodica, a kasnije i kumovi na njegovom krštenju. Na neki način, usvojili su ga srcem - napisao je otac Bojan na Fejsbuku.

Rejmond je postao deo zajednice

Od čoveka koji je nekada stajao sam, Rejmond je postao deo zajednice - deo porodice crkve.

- Dok smo bili kod njega u bolničkoj sobi, ušao je jedan specijalista za govor. Pogledao je oko sebe i pitao Rejmonda ko su ljudi koji su sa njim. Rejmond je mirno odgovorio: "Ovo je moj sveštenik, a ovo su Džordž i Džen moji kumovi." - objavio je sveštenik.

Doktor je onda upitao u koju crkvu ide.

- Rejmond se nasmejao i rekao nešto što nas je sve duboko dirnulo: "To je jedna posebna crkva. Kada sam prvi put ušao u nju, odmah sam se osetio kao kod kuće. Svi su me grlili i primili kao svoga. To je "Hugging Church" - Crkva zagrljaja.“ I zaista, u tom trenutku smo shvatili da ponekad najveće propovedi nisu one koje se izgovaraju sa amvona, nego one koje se žive - u zagrljaju, u prihvatanju i u ljubavi prema čoveku koji je nekada bio sam - napisao je otac Bojan.