Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za naselja uz tok reke Save. Usled obilnih padavina i topljenja snega u gornjem toku, narednih dana očekuje se značajan porast vodostaja koji će zahtevati pripravnost nadležnih službi.

Iako se do danas u porostu bili vodostaji reka Kolubare i Jadra, najveći porast očekuje se na Savi kod Šapca.

Već sutra, 31. marta 2026. godine, predviđa se da će vodostaj kod Šapca preći granicu redovne odbrane od poplava. Vodostaji će biti u većem porastu i u ostalim mestima nizvodno i uzvodno na Savi, ali se za sada ne očekuje dostizanje granice vanredne odbrane.

Inače, redovna odbrana od poplava podrazumeva neprekidno osmatranje odbrambenih nasipa i objekata. Službe "Srbijavoda" su u pripravnosti, a građanima u priobalju se savetuje da prate zvanične izveštaje o kretanju vodostaja, uklone poljoprivrednu mehanizaciju i predmete iz neposredne blizine rečnog korita i obezbede čamce i splavove.

Inače, prema vremenskoj prognozi RHMZ za nadene dane, u Srbiji će u utorak u većini mesta biti pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama - slabom ili sipećom kišom u nizijama i sa slabim snegom u brdsko-planinskim predelima.

Kraći sunčani intervali mogući su pre podne u Vojvodini, a posle podne na jugu i jugoistoku Srbije.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca, a najniža temperatura kretaće se od 2 do 6 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 7 stepeni na severozapadu Srbije do 13 stepeni u Timočkoj Krajini.

I u Beogradu će sutra biti pretežno oblačno i hladno, tokom većeg dela dana suvo, a pojava slabe ili sipeće kiše javljaće se u prekidima u pojedinim delovima grada. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, s najnižom temperaturom oko 3 stepena, a najvišom oko 8.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 7. aprila, u sredu će na severu Srbije i u Timočkoj Krajini biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima oblačno, tek ponegde sa slabim padavinama, a jače naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom, očekuje se uveče na jugu zemlje.

Ova padavinska zona će se u četvrtak proširiti na sve krajeve južnije od Save i Dunava uslovljavajući od 15 do 35 mm padavina za 24 h, dok će u Vojvodini količina kiše biti znatno manja, a ponegde će i u potpunosti izostati.

U petak će u celoj Srbiji biti oblačno, povremeno s kišom slabog do umerenog intenziteta, na planinama i sa snegom, a u subotu se očekuje prestanak padavina, osim na jugu i istoku zemlje.