U poslednjem periodu, u javnom prostoru pojavljuju se tvrdnje o postupanju turističkih agencija u vezi sa otkazima putovanja i povraćajem sredstava koje zahtevaju stručno pojašnjenje, tim povodom se oglasila i Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta.

Pojedini od tih navoda, kako ističu iz Jute, nisu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Podsećaju da je ugovorni odnos između putnika i turističke agencije uređen Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS", br. 17/2019), Zakonom o obligacionim odnosima, kao i Zakonom o zaštiti potrošača.

- U skladu sa članom 89. Zakona o turizmu, kao i relevantnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima, putnik ima pravo da odustane od ugovora o turističkom putovanju, a organizator putovanja ima pravo na naknadu stvarno nastalih troškova, u zavisnosti od trenutka odustanka i prirode ugovorenih usluga. Pravo na povraćaj sredstava dakle nije bezuslovno - navodi se u saopštenju i dodaje:

- U skladu sa članovima 93. i 107. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač mora biti jasno i blagovremeno informisan o svim bitnim elementima ugovora pre njegovog zaključenja, uključujući uslove otkaza i eventualne troškove.

U situacijama kada je takvo predugovorno obaveštenje uredno izvršeno, ugovorne odredbe proizvode puno pravno dejstvo i obavezuju obe ugovorne strane.

- To znači da u slučajevima kada je putnik pre zaključenja ugovora informisan o posebnim uslovima, kao što su nerefundabilne avio karte ili druge unapred ugovorene usluge, turistička agencija ima pravo da naplati stvarno nastale troškove, bez obzira na rok otkaza. U svim ostalim slučajevima, agencija ima pravo da zadrži iznos koji odgovara realnim i dokazivim troškovima nastalim u vezi sa konkretnim aranžmanom - navodi Juta.

Dodaju da javno iznošenje suprotnih tvrdnji predstavlja pogrešno i nepotpuno tumačenje važećih propisa, čime se javnost dovodi u zabludu i stvara neopravdano nepoverenje prema turističkim agencijama.