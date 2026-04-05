Slušaj vest

Na današnji dan, 5. april 1999. godine, tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999, izvedeni su brojni vazdušni napadi širom Srbije, a ovaj datum ostao je upamćen kao jedan od najtežih zbog velikog broja pogođenih civilnih objekata i stradalih građana.

Napadi od juga do severa

U selu Gračanica bombardovane su kuće, dok je po četvrti put gađan Manastir Gračanica. Bomba je pala u blizini groblja – spomenici su ostali neoštećeni, ali je uništena kapela u okviru crkve. Istovremeno, u Prištini pogođen je aerodrom – uništena je trafo-stanica u njegovoj blizini, kao i pista i zgrada sa čekaonicom i šalterima.

Na jugu Srbije, u Vranju bombardovane su kuće u neposrednoj blizini autobuske stanice, pri čemu su poginule dve osobe, a 15 je teško ranjeno. U Leposaviću je po drugi put izveden napad, a ovoga puta pogođen je tunel Šarpelj kod sela Jerina.

Teške posledice pretrpeo je i Niš, koji je više puta bombardovan tokom dana. Gađana je kasarna "Stevan Sinđelić", magacin Duvanske industrije, ambulanta fabrike i obdanište, ali i vojna komanda i dečja klinika za rehabilitaciju. Grad je ponovo napadnut oko 5:20, kada je pogođena zgrada u širem centru, a zatim i oko 21:30, kada je bombardovan severozapadni deo Niša.

U ranim jutarnjim satima, oko 2:35, bombardovani su Lučani, gde je pogođena hemijska industrija "Milan Blagojević". Nedugo zatim, oko 4:15, u Beogradu jedna bomba pala je u blizini gradske bolnice na Zvezdari, dok je druga eksplodirala nadomak škole koju su građani koristili kao sklonište – u tom trenutku u njoj se nalazilo oko 30 ljudi.

Na severu zemlje, Sombor je oko 3:00 bombardovan sa tri projektila, a meta je bila Naftna industrija Srbije. U Zemunu je oko 4:15 pogođena glavna ulica u kojoj i oko koje su se nalazili brojni civilni objekti, uključujući sportski centar "Pinki" i robnu kuću. Veća oštećenja pretrpeo je Poljoprivredni fakultet, dok je pogođen i Dom vazduhoplovstva.

Krvavi dan u Aleksincu Jedan od najtragičnijih događaja tog dana zabeležen je u Aleksincu, gde je u 21:35 bombardovan civilni deo grada. Poginulo je 11 ljudi, oko 50 je povređeno, dok je čak 700 stambenih objekata uništeno. Znatno su oštećene i ključne institucije, među kojima Dom zdravlja i Hitna pomoć, što je dodatno otežalo zbrinjavanje povređenih.

Kasnije tokom večeri, oko 22:00, u Bogojevu bombardovan je most, koji je delimično porušen. Samo dvadesetak minuta kasnije, Sombor je ponovo bio meta napada – pogođeni su skladište goriva, kao i železnički i drumski most.

U isto vreme, oko 22:15, u Novom Sadu sa dva projektila bombardovana je rafinerija, tačnije njena komandna sala.

Ovaj dan ostaje zabeležen kao jedan od najsurovijih tokom agresije, budući da su pored vojnih ciljeva pogođeni brojni civilni objekti – bolnice, škole, stambene zgrade i infrastruktura.

Epilog

1/23 Vidi galeriju NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. godine Foto: EPA Vladimir Vetkin, epa dejan tasic, Zheng Huansong / Xinhua News / Profimedia

NATO agresija na SR Jugoslaviju trajala je ukupno 78 dana, od 24. marta do 10. juna 1999. godine. Iako tačan broj nikada nije utvrđen, neka ustaljena brojka kaže da je tokom bombardovanja SR Jugoslavije poginulo više od 2.500 civila, među kojima je bilo i dece, dok je više hiljada ljudi ranjeno, od čega se procenjuje da su skoro polovinu činila deca. Uništeni su mostovi, bolnice, škole, fabrike i brojni civilni objekti širom zemlje.