Nakon izlivanja Zapadne Morave i njenih pritoka, vodostaji u zapadnoj Srbiji postepeno se povlače, a nadležne službe procenjuju i saniraju nastalu štetu.

Bujični talas izazvao je poplave na stotinama hektara zemljišta i prekide u saobraćaju, ali je situacija trenutno stabilnija i pod kontrolom.

Foto: RINA

Vodostaji na gornjem toku Zapadne Morave i njenim pritokama su počeli da opadaju. Kod Kratovske stene vodostaj je tokom noći opao za skoro pola metra.

Prethodnih dana u Lučanima, Zapadna Morava i Bjelica izlile su se u nebranjenom području. Poplavljeno je oko 200 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ponegde je voda ušla i u pomoćne objekte. U požeškom kraju - niži je vodostaj Đetinje i Skrapeža.

U Prijanovićima su vatrogasci spasili dve osobe, a na snazi je i dalje zabrana saobraćaja zbog toga što se reka izlila na put koji povezuje Požegu i Lučane. Komandir vatrogasno-spasilačke jedinice u Požegi Milovan Jovanović, koji je juče učestvovao u akciji spasavanja, kaže da su dve starije osobe izvučene iz vozila na putu Prijanovići-Pilatovići.

Izvor: RINA

- Bio se stvorio bujični koji je uticao na neprohodnost putnog pravca. Voda je u trenutku intervencije bila na nivou od 1,5 metra. Mobilnim telefonom smo komunicirali sa osobama iz vozila. Vozilo smo sajlom izvukli na bezbedno. U pitanju je stariji bračni par, a muškarcu je juče bio 83. rođendan - objašnjava Jovanović za RTS.

Foto: RINA

I u Dljinu, na gornjm toku Zapadne Morave, vodostaji je u opadanju. Bjelica je u Guči opala za 40 centimetara, na 1,22 metra. U ovom trenutku se sanira šteta od izlivanja Zapadne Morave i njenih pritoka duž ovčarsko-kablarske klisure.

Načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije u Lučanima Zoran Vučićević potvrđuje da su vodostaji Bjelice i Zapadne Morave u opadanju.

- Stanje je bolje. Bujični talas je naišao u četvrtak. Poplavljene su oranice, oko 300 hektara obradivog zemljišta, kao i neki putni pravci. Usled obilnih padavina, uveli smo redovnu odbranu od poplava na Bjelici i njenim pritokama - zaključuje Vučićević.

