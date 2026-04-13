Slušaj vest

Očekivanja o zajedničkom odmoru i stvarnost na terenu često se ne poklope, što može da dovede do tenzija i preispitivanja odnosa među partnerima.

Jedna devojka podelila je svoje iskustvo sa letovanja koje je, umesto odmora, postalo izvor stresa i razočaranja.

Ona je odlučila da svoje iskustvo podeli na sajtu Ispovesti.

- Prošlo leto me je momak ubeđivao da odemo na letovanje u njegovu “vikendicu”, kako ju je on opisao, umesto na more. Jer eto, jeftinije je. Navodno se radilo o nekoj lepoj i uređenoj kući, u lepom mestu (poznata banja) - počela je ona priču.

Kada su stigli na destinaciju, pao joj je, kako kaže, mrak na oči.

- U pitanju je bila stara, oronula kuća sa jednom funkcionalnom prostorijom (nije dovršen sprat), u kojoj su ranije živeli njegovi baba i deda. A mesto je bilo neko zabačeno selo bez ijedne žive duše, 20 kilometara od banje, a do najbliže prodavnice se pešačilo pola sata - požalila se ona.

Nije bilo tople vode, kako tvrdi, niti signala...

- Kuća je bila prepuna paukova, bubašvaba, stonoga i ostalih insekata. Ja ne znam kako sam uopšte uspela da provedem 10 dana tamo, jer imam ogroman iracionalan strah od buba. I što je najgore, momak se svakodnevno “ljutio” na mene jer za tih deset dana nisam bila nešto naročito raspoložena za vođenje ljubavi. A najgore od svega, ostala sam sa njim i nakon toga. Ne znam zašto - dodala je.

Pojedini korisnici su je upitali zašto nije ostavila momka, dok je bilo i onih koji su joj zamerili što nije uzela sama da počisti.

- Sama si kriva. Niko te puškom nije terao da ostaneš tamo kada si videla kakvo je stanje, još si ostala sa njim i očekuješ da te žalimo. Nego, kada si već odlučila da ostaneš tamo, mogla si malo očistiti tu paučinu i usisati, pa bi bilo manje buba - navodi se u jednom od komentara.