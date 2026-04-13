Očekivanja o zajedničkom odmoru i stvarnost na terenu često se ne poklope, što može da dovede do tenzija i preispitivanja odnosa među partnerima.

Jedna devojka podelila je svoje iskustvo sa letovanja koje je, umesto odmora, postalo izvor stresa i razočaranja.

Ona je odlučila da svoje iskustvo podeli na sajtu Ispovesti.

- Prošlo leto me je momak ubeđivao da odemo na letovanje u njegovu “vikendicu”, kako ju je on opisao, umesto na more. Jer eto, jeftinije je. Navodno se radilo o nekoj lepoj i uređenoj kući, u lepom mestu (poznata banja) - počela je ona priču.

Kada su stigli na destinaciju, pao joj je, kako kaže, mrak na oči.

- U pitanju je bila stara, oronula kuća sa jednom funkcionalnom prostorijom (nije dovršen sprat), u kojoj su ranije živeli njegovi baba i deda. A mesto je bilo neko zabačeno selo bez ijedne žive duše, 20 kilometara od banje, a do najbliže prodavnice se pešačilo pola sata - požalila se ona.

Ne propustiteDruštvo(VIDEO) Baba motkom isterala muža iz kafane!: "Ustaj! Ja bolesna, drva nemamo, a ti tu..." Ovaj snimak šokirao Srbiju!
Nije bilo tople vode, kako tvrdi, niti signala...

- Kuća je bila prepuna paukova, bubašvaba, stonoga i ostalih insekata. Ja ne znam kako sam uopšte uspela da provedem 10 dana tamo, jer imam ogroman iracionalan strah od buba. I što je najgore, momak se svakodnevno “ljutio” na mene jer za tih deset dana nisam bila nešto naročito raspoložena za vođenje ljubavi. A najgore od svega, ostala sam sa njim i nakon toga. Ne znam zašto - dodala je.

Pojedini korisnici su je upitali zašto nije ostavila momka, dok je bilo i onih koji su joj zamerili što nije uzela sama da počisti.

- Sama si kriva. Niko te puškom nije terao da ostaneš tamo kada si videla kakvo je stanje, još si ostala sa njim i očekuješ da te žalimo. Nego, kada si već odlučila da ostaneš tamo, mogla si malo očistiti tu paučinu i usisati, pa bi bilo manje buba - navodi se u jednom od komentara.

Ne propustiteDruštvoPitali smo građane da li bi prihvatili partnera sa decom? Jedan odgovor će vas posebno iznenaditi (VIDEO)
DruštvoKO JE LJUBOMORNIJI, MUŠKARCI ILI ŽENE? Psihoterapeutkinja razjasnila, a evo šta je rekla o prevarama u vezi
Društvo"Nestao je bez reči, a posle godinu dana sam otkrila strašnu istinu" Ispovest devojke koja je saznala šokantnu informaciju
Društvo"PRELJUBA JE POSTALA BANALNA STVAR, POSTOJI LI MORALNOST?" Da li je vernost postala zastareo pojam? Psihoterapeut tvrdi: Lojalnost će biti privilegija
BRIGA O RODITELJIMA JE MORALNA, LIČNA I ZAKONSKA OBAVEZA! Snežana Šantić o dve strane porodične brige: "Društvene mreže su nam iscrpele svu emocionalnu snagu" Izvor: Kurir televizija