Scena o kojoj bruji celo selo, ali i društvene mreže pa tako i cela Srbija, zabeležena je u jednoj lokalnoj kafani gde se mirno popodne pretvorilo u pravi porodični okršaj.

Video snimak objavljen brojim platformama prikazuje trenutak kada starija žena, vidno uznemirena, prekida dokolicu svog supruga na nesvakidašnji način.

Dok se u kafani nizale čašice, kuća ostala hladna

Sve je počelo kada je, prema rečima svedoka, deda sedeo sa društvom, uživajući u rakiji, priči i smehu, dok je napolju polako počelo da zahladnjuje.

Međutim, problem je bio u tome što drva za ogrev tog dana nisu bila spremljena. Dok je on "ubijao vreme", baka je kod kuće shvatila da zimu nema ko da dočeka ako se drva hitno ne naseku.

Od "Dobar dan" do pretnji motkom

Zato je uzela motku i zaputila se pravo u kafanu. Iako je ušla civilizovano i prisutnima poželela "Dobar dan", situacija je brzo eskalirala.

"Šta ćeš ti tu?" upitala je supruga, a zatim je počela da udara motkom o sto vičući: "Ustaj, ustaj!!! Nije ti tu mesto!".

Deda ju je gledao u čudu, ćutao, a zatim polako nagnuo svoju čašu pića, pa je uzeo i čašu vode i ustao, netremice je posmatrajući.

Baka je zatim, plačnim glasom, pred svima iznela bolnu istinu: "Ja nemam drva da naložim, bolesna sam! On ceo dan ko bela nedelja, ustaj, izlazi!". Iako je neko dobacio da se "malo opustio", deda je na kraju samo tiho rekao: "Nisi trebala tako, dobro, izaći ću".

Internet gori: Da li je deda zaslužio lekciju?

Ovaj događaj izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama. Dok jedni brane baku, ističući težak život žene na Balkanu sa alkoholičarem, drugi korisnici "Instagrama" smatraju da je ovakva agresija nedopustiva.

"Nije ovo za smejanje. Ostavi ženu bolesnu u kući, a on u kafanu ode da pije ko stoka po stare dane... Tuga, treba da se razvede momentalno."

"Ko nije doživeo ne zna kakav je život sa alkoholičarom. Žao mi je bake. Smejte se, ali ovo je 80 odsto 50+ muških jedinki ove zemlje."

"To motka vodi red! Bravo bako!"

"Takav je bio i u mladosti, takav je i sada. Ona je pre mogla da trpi, a sad je nažalost bolesna. Ovo je slika kad si u braku sa samovlasnikom."

"Zato nam treba feminizam... najgori su ti koji sede po kafanama i opijaju se dok žene kod kuće znaju svoje mesto."

Drugi koji osuđuju staricu uglavnom su komentarisali da čim može da dođe, sa sve motkom, nije istina da joj nije dobro.

Ipak, većina je osudila postupak njenog supruga, navodeći da ko zna šta je sve ova žena trpela, kada se na ovakav potez odlučila.