Potpuna implementacija EES sistema startuje 10. aprila! Srbe na Veliki petak očekuje ova tektonska promena, a oni koji planiraju odmor van Srbije tokom uskršnjih praznika moraju se naoružati strpljenjem.

Od oktobra 2025. počela je primena EES sistema na granicama Evropske unije, uključujući i granice prema Grčkoj. EES sistem se ne plaća, potpuno je besplatan.

U nastavku su odgovori na najčešća pitanja o tome kako funkcioniše ovaj sistem, na koga se odnosi i šta putnici iz Srbije treba da znaju pre putovanja u Grčku.

1. Šta je EES sistem?

EES (Entry/Exit System) je novi elektronski sistem Evropske unije koji automatski beleži ulaske i izlaske putnika iz zemalja EU i Šengenskog prostora. Umesto pečatiranja pasoša, podaci se čuvaju digitalno – uključujući biometriju (fotografiju lica i otiske prstiju).

2. Kada počinje primena EES sistema?

Sistem je počeo sa postepenom primenom 12. oktobra 2025. godine, a potpuna implementacija očekuje se 10. aprila 2026.

3. Na koga se primenjuje EES?

EES se primenjuje na državljane zemalja van EU i Šengena – uključujući putnike iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, SAD, Kanade, Turske i drugih zemalja.

4. Da li se EES odnosi na građane Srbije koji putuju u Grčku?

Da. Svi državljani Srbije koji ulaze u Grčku (ili druge šengenske zemlje) biće evidentirani kroz EES sistem.

5. Da li EES menja pravila ulaska u Grčku?

Ne. Pravila ulaska ostaju ista kao i do sada. Razlika je samo u načinu evidencije – umesto pečata u pasošu koristi se elektronski zapis.

6. Da li će pasoši i dalje biti pečatirani?

U prelaznom periodu dok se sistem potpuno ne uvede, pasoši će se povremeno i dalje pečatirati, ali će EES postepeno zameniti tu praksu.

7. Da li je potrebna EES prijava ili formular pre puta?

Ne. EES sistem ne zahteva nikakvu prijavu unapred niti popunjavanje formulara. Evidentiranje se obavlja automatski na granici, bez online registracije.

8. Da li se plaća korišćenje EES sistema?

Ne. EES je potpuno besplatan – nema nikakvih taksi niti dodatnih troškova za putnike.

9. Koje države primenjuju EES?

Sistem važi u 25 članica EU (osim Kipra i Irske) i u 4 zemlje Šengena van EU: Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska.

10. Ko je izuzet iz EES sistema?

Izuzeti su državljani EU, Islanda, Norveške, Lihtenštajna i Švajcarske, kao i lica sa važećom boravišnom dozvolom, članovi posada, diplomate i lica s posebnim privilegijama prelaska granice.

11. Kako funkcioniše EES na granici?

Putnik prilikom prelaska granice skenira pasoš, unosi se biometrija (fotografija lica i otisci prstiju), a sistem automatski beleži datum i mesto ulaska ili izlaska. Ti podaci se čuvaju tri godine.

12. Da li će se biometrijski podaci uzimati pri svakom putovanju?

Ne u potpunosti. Prilikom prvog ulaska u EES sistem uzimaju se svi biometrijski podaci – fotografija lica i otisci prstiju, kako bi se putnik uneo u bazu.

Kod svakog narednog putovanja sistem vas već prepoznaje, pa je procedura znatno brža i obično se svodi na fotografisanje lica ili kraću proveru otiska prsta.

13. Da li EES utiče na gužve na granici između Srbije i Grčke?

U početnim mesecima primene moguće su sporije procedure i duže zadržavanje na prelazima poput Evzonija i Promahonasa, zbog uvođenja biometrijskih provera. Očekuje se da se situacija stabilizuje kako se sistem uhodava.

14. Da li se EES primenjuje i na aerodromima?

Da. Sistem funkcioniše na svim vrstama ulaska u šengenske zemlje – kopnenim, vazdušnim i pomorskim granicama, uključujući aerodrome i luke.

15. Šta ako putnik prekorači dozvoljeni boravak u EU?

EES automatski beleži trajanje svakog boravka. Ako putnik prekorači 90 dana u okviru 180 dana, sistem to registruje i može doći do zabrane ponovnog ulaska u EU.

16. Koliko dugo se čuvaju biometrijski podaci?

Biometrijski podaci (fotografija i otisci prstiju) čuvaju se tri godine. Nakon isteka tog perioda, brišu se iz sistema, osim ako putnik ponovo ne uđe u EU.

17. Da li će postojati samouslužni terminali (automati) za registraciju?

Da. U mnogim zemljama već su postavljeni automati koji omogućavaju da deo podataka unesete sami i generišete QR kod koji pokazujete na granici. Cilj je smanjenje gužvi i ubrzanje kontrole.

18. Šta je sledeće posle EES sistema?

Nakon što EES bude u potpunosti uveden, sledi primena ETIAS sistema – elektronske prijave putovanja u EU koja će se obavljati online i naplaćivati 20 evra po osobi. Pročitajte na našem sajtu Kako popuniti ETIAS prijavu za EU.

19. Da li deca daju biometrijske podatke?

Deci mlađoj od 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju, ali im se evidentira fotografija lica.

20. Da li EES sistem važi i za putnike koji samo prolaze kroz EU tranzitom?

Da. EES se primenjuje i na putnike koji samo prolaze kroz zemlje Šengena bez zadržavanja, ako fizički prelaze spoljnu granicu EU.

EES sistem predstavlja korak ka digitalizaciji putovanja u Evropskoj uniji. Za većinu putnika promene će biti gotovo neprimetne, a nakon početnog perioda očekuje se da prelazak granice postane brži i efikasniji nego ranije.