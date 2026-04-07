O izbornim predmetima

Izborni predmeti u gimnazijama se realizuju sa jednim časom nedeljno u prvom i drugom, odnosno sa dva časa nedeljno u trećem i četvrtom razredu, navode iz resornog ministarstva.

- Učenici imaju mogućnost da nakon prvog i drugog razreda promene izborni predmet, dok predmet koji izaberu u trećem razredu nastavljaju da pohađaju i u četvrtom razredu, u skladu sa konceptom njihovog daljeg školovanja i profesionalnog usmeravanja. Učenici se ocenjuju iz izbornih predmeta i te ocene ulaze u opšti uspeh. Planirane izmene predviđaju smanjenje broja izbornih predmeta koje učenik pohađa, tako što će učenik birati po jedan izborni predmet po razredu (po jedan u prvom, drugom i trećem razredu, a izborni predmet koji je odabrao u trećem nastavlja da pohađa i u četvrtom razredu) - navode iz ministarstva i dodaju

- Ove izmene ne znače ukidanje izbornosti, već njeno racionalizovanje. Ključni razlozi za ovakvu izmenu su: Smanjenje ukupne opterećenosti učenika (smanjuje se jedan nastavni predmet, ali će se ukupno vreme provedeno u školi smanjiti za jedan čas samo u prvom razredu). Potreba da se obezbedi kvalitetnija realizacija obaveznih nastavnih predmeta koji su se do sada delimično realizovali po grupama. Veliki organizacioni izazovi sa kojima su se škole suočavale u realizaciji ovolike ponude izbornih predmeta (u pojedinim školama se deo izbornih predmeta realizuje posredstvom digitalnih platformi za učnje na daljinu, a ne neposredno). Cilj je da se obezbedi balansirani pristup koji istovremeno vodi računa o kvalitetu obrazovanja i vaspitanja, opterećenosti učenika, ali i raspoloživim resursima škola.