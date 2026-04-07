Ako planirate putovanje za Uskrs sopstvenim automobilom najbolje planirajte noćni prelazak na nekom alternativnom prelazu, ako putujete avionom bar u odlasku iz Srbije vas ne očekuje čekanje, ali ako na neko uskršnje putovanje krećete autobusom jedino vam preostaje da se naoružate strpljenjem.

Ovo su osnovni saveti za državljane Srbije koji planiraju da Uskrs provedu u inostranstvu. Jer, od petka 10. aprila, EU počinje punu 24-časovnu primenu EES sistema, što će neminovno proizvesti veće gužve na graničnim prelazima i višesatna čekanja da bi se stupilo na tlo EU.

Dosadašnja praksa turističkih agencija pokazuje da za uskršnje praznike naši turisti odlaze najčešće do Budimpešte, Beča, Soluna, Istanbula, Temišvara, Trebinja i na sever Italije.

Dakle, praktično će svi granični prelazi Srbije u okolne države biti “na udaru”.

Gužve već od četvrtka veče, najgore se očekuje u subotu pre podne

- Izvesno je da će gužve početi već od četvrtka u kasnim popodnevnim i večernjim satima jer uvek imamo one kojima je i Veliki petak neradni dan i kojima aranžman počinje od tog dana. “Špic” svakako sledi od petka popodne, a dosadašnja praksa pokazuje da su najveće gužve na granici u subotu pre podne, dakle, dan pre Uskrsa, zbog koncentracije i turističkog i tranzitnog saobraćaja u isto vreme - kažu u turističkim agencijama.

Ne propustite Društvo EES sistem: Ovde je sve što treba da znate o velikoj novini koja startuje na Veliki petak

Sa turističkim radnicima slažu se i autobuski prevoznici koji rade za njih, ističući da u svetlu primene EES sistema praktično nema tačnog saveta kada je, ako se na uskršnje putovanje zaputite sopstvenim prevozoma, “najbolje tempirati dolazak na granicu”.

- Najviše čekanja očekujemo u petak od 14 do 20 časova i subotu od 6 do 12 časova. Dakle, neki jedini siguran savet jeste da ako je moguće vozači izbegnu to vreme. Najmanje gužve na granicama su uvek radnim danima tokom prepodneva, ali sada govorimo o vikendu i prazniku, tako da to ne važi, već bi najsigurnije bilo da ko može planira da granice prelazi u vremenu od 22 časa do 5 sati ujutro – objašnjavaju prevoznici.

Pratiti kamere na graničnim prelazima i birati alternativne

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić potvrđuje da nema neke dobre preporuke za one koji se uoči Uskrsa svojim vozilom zapute u inostranstvo.

- Kada krenete na put najbolje je da na kamerama pratite situaciju na graničnim prelazima i birate manje, alternativne prelaze na kojima je manja gužva. Ali, generalno, gde god da budemo prelazili granicu, moraćemo da budemo registrovani. Sigurno je da će biti čekanja, ali niko precizno ne može da kaže koliko dugo jer to zavisi od mnogo okolnosti. Ono što je važno da kažemo jeste da ljudi pre svega budu strpljivi i da putovanje ranije dobro isplaniraju - istako je Seničić za Blic.

Važno je i da na vreme ispratite kakvo je stanje na granicama, odnosno na tolikoj udaljenosti od graničnog prelaza da biste mogli da skrenete ka drugom. Ako to uradite kada već ugledate kolonu, ništa vam ne preostaje nego da čekate, jer na autoput nema polukružnog, pa nazad na isključenje.

Na pitanje koliko mobilna aplikacija “Travel to Europe” može da ubrza proces, direktor YUTA odgovara da ona i dalje “radi” za samo dve države EU.

- Njena primena važi i dalje samo za Švedsku i Portugal. Od ostalih zemalja EU čeka se informacija da li će je prihvatiti i to bi delimično moglo da ubrza proces registracije, ali ne baš u toj meri koju očekujemo. Svakako će, s druge strane, pojednostaviti ovu proceduru – naglašava Seničić.

Na odlasku sa naših aerodroma nema primene EES

Dok će, dakle, oni koji na put od 10. aprila krenu “na četiri točka” morati da se suoče i sa gužvama i sa čekanjem, naši državljani koji u EU putuju avionom bar u odlasku neće imati taj problem.

- Nema nikakve potrebe da dolaze ranije na aerodrom, jer na našem aerodromu ne prolaze kroz EES, već sve i dalje funkcioniše kako je funkcionisalo ranije. Tek kada slete u neku od zemalja EU će proći kroz EES i u povratku će na tom istom aerodromu ponovo proći kroz proces registracije - objašnjava Seničić.

Tu nastaje problem - putnici svedoče da su i po tri sata čekali da izađu sa aerordorma.

Za putnike autobusa jedini savet – ogromno strpljenje

Najviše čekanja da pređu granicu očekuje one koji budu putovali autobusima. Jer, jednostavno, agencije ne mogu da prelaze na alternativnim manjim prelazima, pošto mnogi nisu prilagođeni autobusima.

- Najveći problem je što ceo autobus čeka poslednjeg putnika. Možete već i pre granice da imate pasoš otvoren na strani sa fotografijom i da ga držite u ruci, da pažljivo pratite sva uputstva vodiča, ali suštinski ne možete da ubrzate proceduru. Da ovo nije ubrzanje, nego usporenje svedoči primer proteklog vikenda kada smo imali dva autobusa đaka na ekskurziji koji su na granici sa Mađarskom, iako su bili prvi u redu i nikog ispred sebe, čekali dva i po sata dok registracija i poslednjeg putnika nije završena – kažu u jednoj turističkoj agenciji.

Zbog toga, kako kažu, jedini savet za one koji će autobusom za Uskrs negde na teritoriju EU jeste - naoružajte se ogromnim strpljenjem.

Podsetimo, tokom ranijih praznika, a od oktobra prošle godine kada je EES sistem počeo sa primenom do po nekoliko sati dnevno, naši autobusi su na granici čekali i od 10 do 15 sati!

Spisak i radno vreme alternativnih prelaza

Za naše turiste koji sopstvenim automobilom planiraju put preko granice, vodič o svim alternativnim graničnim prelazima i njihovom radnom vremenu, postoji na sajtu Automoto saveza Srbije (AMSS).

Mađarska

Na graničnom prelazu Horgoš I je u vreme najvećih gužvi uvek otvoreno 6 traka, a koriste se i prelazi Kelebija, Bački Breg (ovaj prelaz mogu da koriste samo putnička vozila) koji rade neprestano 24 sata i Horgoš II koji je otvoren od 7 do 19 sati, dok je alternativa sa Mađarskom i prelazak preko Bačkih Vinograda, Bajmoka (ovaj prelaz koriste samo putnička vozila) i Rastina kod Sombora koji su otvoreni do 19 časova.

Hrvatska

Tokom svih 24 sata se prelazi granica na Batrovcima, Šidu, a na raspolaganju su i Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Neštin (ovaj prelaz koriste putnička i isključivo prazna teretna vozila), Ljuba i Sot.

Bosna i Hercegovina

Putnici mogu koristiti prelaze Badovinci, Sremska Rača, Mali Zvornik, Ljubovija, Bajina Bašta, Kotroman (Mokra Gora), Uvac (Priboj), Višegrad, Rudo i Jamena (prelaz je skelom koja saobraća Savom od 7 do 2 časa u oba pravca, po 7 puta dnevno).

Crna Gora

24 sata rade prelazi Jabuka, Gostun i Mehov Krš.

Severna Makedonija

Vozači prelaze na graničnim prelazima Preševo (Tabanovci) i Prohor Pčinjski, koji su otvoreni 24 sata.

Bugarska

Granica se može prelaziti na graničnim prelazima Dimitrovgrad (Gradina), Vrška Čuka, Strezimirovci i Ribarci. Svi rade 24 sata dnevno.

Rumunija

Đerdap I (za putničk i teretna vozila), Đerdap II (za putnička vozila), Kaluđerovo, Srpska Crnja i Vatin rade 24 časa, dok su prelazi Jaša Tomić, Nakovo i Vrbica otvoreni do 19 sati samo za vozače putničkih vozila.

Prilaz granici samo u trakama za “Sve pasoše” ili “Ostale”

Jedno od važnih upozorenja za one koji će svojim vozilom na uskršnje putovanje u EU, jeste da pri samom dolasku na granicu povedu računa u koju će saobraćajnu traku ući da se ne bi suočili sa novčanom kaznom, kao što je bio slučaj na granici sa Hrvatskom.

Naime, državljani Srbije ne treba da ulaze u trake označene znakom EU, EGP i CH, već u traku označenu sa “Svi pasoši”. “Greška” može da vas košta 60 evra koliko iznosi kazna u susednoj Hrvatskoj.

Prilikom dolaska na granične prelaze sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom, takođe članicama EU, takođe se treba usmeriti ka trakama označenim sa “Svi pasoši” ili “Ostali”. Za ulazak u trake predviđene za državljane EU nema kazni, ali sledi vraćanje na kraj reda.

Kurir/ Blic