Testovi koje su osmaci polagali na probnim i završnim ispitima u proteklih deset godina objedinjeni su i objavljeni, kako bi đaci mogli da provere znanje i bolje se pripreme za ispit.

Na zajedničkom poslu našli su se Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i prosvetni pregled. Do završnog ispita budućim srednjoškolcima ostalo je još dva meseca.

Sabrani su zadaci iz srpskog, matematike i izbornog predmeta - istorije, geografije, biologije, fizike i hemije. Radili su ih isti autori koji pripremaju i testove za ovogodišnji završni ispit.

- Kroz zbirke testova može svaki nastavnik kontinuirano da prati rad svojih učenika, da kroz testove vidi koji deo poglavlja, koji delovi nekog predmeta idu bolje, koji lošije, na čemu treba više raditi, šta je dovoljno usavršiti, isto tako i sami učenici mogu sebe da testiraju - rekao je prof. Boris Stojkovski, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

"Mogu da vežbaju taj tip zadataka, odnosno na konkretnom testu da provere svoje znanje, da procene i vreme koje im je potrebno za izradu, da vide način kako su zadaci formulisani, kako se rešavaju“, navodi mr Olja Ćorović, direktorka "Prosvetnog pregleda".

A ono na čemu, pre svega treba da rade, jeste razumevanje pročitanog teksta, što je višegodišnji problem, ne samo naš, već globalni.

- Dajemo određene preporuke profesionalne za planove, programe, udžbenike. U toku je sprovođenje istraživanja čitalačke pismenosti međunarodnog tipa - PROLS. To je jedna međunarodna studija. Idemo u škole baš ovih dana kada o tome razgovaramo, tako da očekujemo u tekućoj godini i sveže pokazatelje samog nivoa razumevanja pročitanog teksta i uopšte čitalačke svesti i čitalačke pismenosti kod naših osnovaca - kaže Milan Gromović, zamenik direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Inicijativa za izradu zbirki potekla je od zaposlenih u Zavodu, jer kako kažu, učenik je u centru pažnje i treba mu pomoći da što bolje uradi završni ispit i upiše željenu školu.

Kurir/ RTS