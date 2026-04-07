U trenutku kad je život sveštenika Bogdana Stjepanovića (38) iz Bijeljine bio ugrožen, sveštenik Darko Perić (41) iz Pilice nije oklevao!

Iako je znao da može ugroziti svoje zdravlje, dao mu je deo jetre i omogućio mu novi početak!

Otac Darko, koji je već 16 godina paroh u Pilici kod Zvornika, donirao je čak 60 odsto jetre kako bi spasao život dugogodišnjem prijatelju i kolegi, svešteniku Bogdanu, koji se još uvek oporavlja nakon transplantacije izvršene 16. marta u bolnici u Istanbulu.

Jedino rešenje bila je transplantacija

Bogdan se leči već dve i po godine.

- Imao je četiri puta koronu i usled toga je došlo do zatajenja jetre. Jedino rešenje bila je transplantacija. Bogdan je u procesu oporavka na intenzivnoj nezi - rekla je u kratkom razgovoru za Kurir Bogdanova supruga Jovana Stjepanović, koja je uz njega u Turskoj.

Sveštenik Bogdan dan pre transplantacije Foto: Privatna arhiva

Imaju četiri ćerkice, koje majku zovu svakodnevno da pitaju za tatu, plaču, nedostaju im, a o njima trenutno brinu bake.

Sveštenik Bogdan sa suprugom Jovanom i ćerkama Foto: Privatna arhiva

U svetu u kom retko ko misli na druge, sveštenik Darko je bez razmišljanja, na praznik Svetog Jovana Krstitelja, odlučio da da deo sebe.

Prijatelji 20 godina

- Na praznik mi se javila želja da mu spasem život jer mu je bio ugrožen, bio sam mu poslednja prilika. Ista smo krvna grupa, ali morao sam da prođem mnoga testiranja kako bi se utvrdilo da li mogu da budem donor. Bogdan i ja se poznajemo sa studija u Beogradu, družimo se i održavamo kontakt već 20 godina. Inače sam bio na praksi u manastiru Dragaljevcu, gde njegov otac Lazo službuje i danas - priča za Kurir otac Darko.

Sveštenik Darko Perić Foto: Privatna arhiva

Svoju odluku je saopštio ocu Bogdanu, koji se obradovao, rekavši mu: "Ne znam šta da kažem ni kako da ti se odužim."

Otac Darko i Bogdan na službi pre 9 godina Foto: Privatna arhiva

- Želeo sam da pomognem kao hrišćanin, brat i sveštenik. U Istanbul smo stigli 5. marta zajedno, sa mnom je u pratnji bila i supruga Radmila. Posle urađenih dodatnih analiza, transplantacija jetre je izvršena 16. marta. Donirao sam 60 odsto organa. Oporavak je tekao redovno, bilo je teško nakon zahvata, bio sam na odeljenju sedam dana, ali kako su dani odmicali, bolje sam se osećao. Nakon prve kontrole dobili smo dozvolu da idemo kući - navodi otac Darko.

Sveštenik Darko i sveštenik Bogdan se druže već 20 godina Foto: Privatna arhiva

Rizik i za donora

Oporavak sveštenika Bogdana trajaće mnogo duže zbog same kompleksnosti operacije.

- Njegova supruga Jovana kaže da ima pomaka i da je bolje. To mi mnogo znači.

Dva neuspela pokušaja Za lečenje oca Bogdana ranije su organizovane i akcije prikupljanja pomoći, u koje se uključio veliki broj građana i javnih ličnosti, što dodatno govori o podršci koju je imao tokom borbe za zdravlje. - Za oca Bogdana je akcija prikupljanja sredstava krenula 1. oktobra prošle godine. Mnogi su učestvovali, i mi kao sveštenici, sve sa ciljem da se prikupi novac za transplantaciju. Njemu je hitno bila potrebna transplantacija, a u međuvremenu su bila dva neuspela pokušaja - kaže otac Darko.

Postojao je rizik i za njega kao donora, ali kako kaže, svesno je potpisao saglasnost da pristaje. Između ostalog, obavešten je i da postoji bojazan od smrtnog ishoda. Velika podrška su mi bili supruga i sin Filip.

Sin Filip i supruga Radmila su ocu Darku bili velika podrška Foto: Privatna arhiva

- Nisam ni sekund razmišljao niti se premišljao, samo sam želeo da mu spasem život! I tamo u bolnici se nismo razdvajali, družili smo se i pružali podršku. Parhohijani su ponosni na mene. Mnogi su iznenađeni, čude se i ne mogu da veruju da u vremenu kad niko nikome neće da da ni jedinicu krvi neko daje deo svoga bića da bi taj drugi nastavio da živi - zaključio je otac Darko.