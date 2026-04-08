Praznik Blagovesti molitveno je proslavljen u Sabornom hramu Svetog Arhangela Mihaila u Beogradu, a liturgijom je načalstvovao patrijarh srpski Porfirije koji je okupljenim vernicima saopštio da će na predstojeći Spasovdan u Beograd doći pojas Presvete Bogorodice!

- Na današnji dan želim da vam obznanim jednu blagu vest koja je vezena za Presvetu Bogorodicu. Naime, na Spasovdan, ako Bog da, mi ćemo imati blagoslov da u našem gradu bude pojas Presvete Bogorodice, koji se čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Taj će nas pojas voditi u Spasovdanskoj litiji sa našom molitvom da nas Presveta Bogorodica, opasujući svojim pojasom, opaše verom kao neprobojnim štitom od svakog zla i od svakog neprijatelja, verom kao našem prepuštanju volji Božjoj - poručio je prvi čovek Srpske pravoslavne crkve.

To je pojas koji je Presveta Bogorodica sama isplela.

- To je pojas koji je Presveta Bogorodica sama, svojim rukama, isplela od kamilje dlake i koji je posle njenog usnuća predat apostolu Tomi, a onda je kroz istoriju imao bogato putešestvije od Jerusalima, preko Kapadokije, Carigrada, Bugarske, a u jednom periodu je bio i u Srbiji. Sveti knez Lazar je taj pojas sa delom Časnog krsta poklonio manastiru Vatoped, gde se i do dana današnjeg čuva u oltaru manastirske saborne crkve - rekao je patrijarh Porfirije i dodao:

- Imaćemo blagoslov da iguman manastira Vatopeda sa još desetinom monaha bude u Spasovdanskoj litiji, a nekoliko dana posle toga u hramu Svetog Save ćemo moći svi da se poklonimo i pomolimo Presvetoj Bogorodici i primimo blagoslov njenog pojasa.

Reči patrijarha Porfirija obradovale su blagočestivi narod.

Patrijarh Porfirije na molebanu u hramu Svetog Save Izvor: Kurir televizija