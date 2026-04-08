Preterana potreba za konzumiranjem velike količine tečnosti, pojačano mokrenje, izrazita glad i gubitak telesne mase, glavni su simptomi dijabetesa, bolesti od koje je umro nekadašnji trener Partizana Duško Vujošević.

Duško Vujošević, legendarni košarkaški trener dugo godina se borio sa dijabetesom koji je prouzrokovao niz hroničnih bolesti, ali i otkazivanje bubrega i probleme sa plućima. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, njemu je u maju, 2025. godine u Minsku transplantiran bubreg.

Krajem marta Duško Vujošević je bio primljen u bolnicu usled problema sa transplantovanim bubregom i upalom pluća. Stanje je bilo poprilično ozbiljno, ali je ipak posle nekolio dana lečenje nastaviti od kuće.

Dijabetes melitus ili šećerna bolest je hronično oboljenje koje karakteriše trajno povišen nivo šećera (glukoze) u krvi, poznat kao hiperglikemija.

U Srbiji oko 700.000 ljudi, odnosno 12 odsto odraslih, živi sa dijabetesom, dok se na globalnom nivou sa ovom bolešću suočava oko 589 miliona stanovništva.

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno neregulisan dijabetes može dovesti do teških komplikacija, kardiovaskularnih bolesti, oštećenja nerava, bubrega, oka, pa i amputacija ekstremiteta.

- Postoje 2 tipa dijabetes melitusa, a približno 90-95 odsto obolelih ima tip 2 diabetes, koja vremenom mogu dovesti do oštećenja više organa među kojima je i oštećenje vida - rekla je doc. dr sc. Jelica Bjekić-Macut, načelnica Odeljenja za endokrinologiju KBC "Bežanijska kosa".

Simptomi dijabetesa:

- suva usta

- potreba za mnogo tečnosti

- napadi gladi

- gubitak telesne težine

- pojačano mokrenje

- umor i malaksalost

- promene raspoloženja

Činjenica koja dodatno zabrinjava jeste da značajan broj ljudi ne zna da ima dijabetes - hiljade građana svakodnevno živi sa šećernom bolešću, a da nisu svesni rizika i mogućih komplikacija, upozoravaju stručnjaci.