Kompanija Grand Motors ostvarila značajan rast prodaje na Beogradskom sajmu automobila DDOR BG CAR SHOW potvrdivši prvo mesto po prodaji među kineskim automobilskim brendovima u Srbiji, što Chery svrstava među prvih 10 nakon prvog kvartala ove godine

Chery je i u 2025. godini zauzeo prvo mesto u Srbiji po prodaji među kineskim brendovima, a do sada je u Srbiji prodato 1.621 Chery vozilo

Automobilski brend Chery, koji na tržištu Srbije i regiona zastupa Grand Motors, potvrdio je svoju lidersku poziciju na domaćem tržištu, ostvarivši izuzetne rezultate na ovogodišnjem Beogradskom sajmu automobila DDOR BG CAR SHOW, gde je zabeležio snažan rast prodaje i jedno od najzapaženijih prisustava među izlagačima.

Prema izveštaju Cube Teama, agencije za istraživanje tržišta čije podatke koristi Srpska Asocijacija uvoznika vozila i delova, nakon što je 2025. godine zauzeo prvo mesto među kineskim automobilskim brendovima u Srbiji, Chery je dodatno učvrstio svoju tržišnu poziciju i nakon Sajma automobila, gde je, prema prodajnim rezultatima, bio među najtraženijim i prvi po prodaji među kineskim automobilskim brendovima. Prema najnovijim podacima o registracijama vozila u 2026. godini, Chery se nakon završenog Sajma, po rezultatima Cube Teama za prvi kvartal ove godine, nalazi među 10 najprodavanijih brendova na tržištu Srbije, što predstavlja potvrdu kontinuiranog rasta. Ovaj uspeh dodatno dobija na težini, imajući u vidu da je Chery na tržištu Srbije prisutan tek od jula 2023. godine, i da je za ovo kratko vreme prodato u Srbiji 1.621 Chery vozilo, što potvrđuje izuzetno brz rast i snažno prihvatanje brenda od strane domaćih kupaca.

Veliko interesovanje posetilaca sajma rezultiralo je visokim brojem realizovanih prodaja i upita, a ključnu ulogu u tome imali su novi modeli predstavljeni neposredno pred sajam, kao i premijerno sajamsko prikazivanje tokom samog događaja. Posebno su se izdvojili novi SUV modeli iz Tiggo porodice, među kojima je i model Tiggo 9 Pro, koji je upravo na Beogradskom sajmu DDOR BG CAR SHOW imao svoju evropsku premijeru, pozicionirajući Srbiju kao jedno od ključnih tržišta za dalje širenje brenda u Evropi.

„Jasno pokazujemo da naš rast nije slučajan, već rezultat jasne strategije, kvalitetnog proizvoda i kontinuiranog ulaganja i razvoja prodajno-servisne mreže širom Srbije. Veliko interesovanje posetilaca Sajma, snažan rast prodaje i pozicioniranje Cheryja među deset najprodavanijih automobilskih brendova u zemlji, dodatno nas ohrabruju. Posebno smo ponosni na činjenicu da je Srbija bila domaćin evropske premijere modela Tiggo 9 Pro, čime je još jednom potvrđena važna uloga našeg tržišta u regionalnim i evropskim planovima brenda,“ izjavio je generalni direktor Grand Motorsa, Slavc Habič.

Na globalnom nivou, Chery International beleži kontinuirani rast i već godinama važi za jednog od najvećih kineskih izvoznika automobila, sa preko 19 miliona prodatih vozila širom sveta i prisustvom na brojnim međunarodnim tržištima. Ovakvi rezultati dodatno osnažuju poverenje kupaca i na lokalnom nivou, gde se sve više prepoznaju kvalitet i pouzdanost brenda.

U Srbiji, Chery nastavlja da razvija svoju prodajnu i servisnu mrežu, uz planove za dalje širenje portfolija, uključujući i elektrifikovane modele, kao i dodatna ulaganja u korisničko iskustvo.

Uspeh na Sajmu automobila, uz vodeću poziciju među kineskim brendovima u 2025. godini i ulazak među najprodavanije brendove u zemlji, jasno potvrđuje da Chery gradi stabilnu i dugoročnu poziciju na tržištu Srbije, sa ambicijom da nastavi snažan rast i u narednom periodu.

O Chery kompaniji

Osnovana 1997. godine, kompanija Chery Automobile jedna je od prvih kineskih automobilskih marki koja je ostvarila preko milion prodatih vozila i proširila se na međunarodno tržište.

U 2023. godini Chery Group ostvario je prodajni rast od 52,6%, sa ukupno 1.881.316 prodatih vozila. U januaru 2024. prodaja je dostigla 201.000 jedinica, što predstavlja rast od 107,5% u odnosu na prethodnu godinu. Danas, Chery ima više od 13 miliona korisnika širom sveta, uključujući 3,35 miliona u inostranstvu.

Chery poseduje 8 istraživačko-razvojnih centara širom sveta i preko 29.000 prijavljenih patenata, od kojih je više od 18.000 odobreno. Kompanija aktivno ulaže u ekološki prihvatljivu mobilnost, razvijajući električne (BEV) i plug-in hibridne (PHEV) modele.

Takođe, Chery učestvuje u mnogobrojnim dobrotvornim aktivnostima i donacijama, uključujući donaciju 6 miliona dolara UNICEF-u za podršku globalnim obrazovnim programima.

Najveći izvoznik putničkih vozila u Kini – 20 godina zaredom

Najbolji kineski brend u automobilskoj industriji prema Kantar BrandZ Top 50

Lider u kvalitetu vozila prema J.D. Power istraživanju za 2023.

Chery nastavlja svoju globalnu ekspanziju i teži da korisnicima širom sveta pruži sigurnu, tehnološki naprednu i ekološki odgovornu mobilnost.

